世界盃2026｜塞內加爾陷VAR+十二碼魔咒　半年內兩遇戲劇性時刻

2026世界盃32強賽，塞內加爾與比利時法定時間打和2：2，加時賽最後時刻，比利時憑一記爭議十二碼絕殺反勝塞內加爾。比賽結局對非洲雄獅而言，充滿了無盡的爭議與悲情，今年塞內加爾第2次因為「十二碼」而遺憾丟失重要榮耀。



今場淘汰賽，塞內加爾一度半只腳踏入16強，他們直至85分鐘仍手握兩球優勢，豈料盧卡古（Romelu Lukaku）、泰利文斯（Youri Tielemans）3分鐘內接連入球，神奇地在法定時間內迫和至2：2。進入加時賽，兩隊亦勢均力敵，正當全場以為又一場32強淘汰賽需進入互射十二碼階段時，塞內加爾中場卡馬拉（Lamine Camara）在防守攔截中，疑似在禁區內踢中泰利文斯足踝，致其倒地。

球證經VAR提示，仔細翻查與思考後，判給比利時十二碼，泰利文斯頂住巨大壓力操刀一蹴而就，此時加時賽時間已經踏入118分鐘，刷新世界盃史上最遲入球記錄，塞內加爾來不及報仇，以2：3遺憾出局。

改變塞內加爾命運的一瞬間。（路透社）

外界對於今次十二碼持有不同看法，前瑞典足球運動員伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）直接形容為「非洲國家被打劫了」，他補充到：「我不認為比利時應該獲得點球。塞內加爾被黑了，接觸很輕微，比利時球員誇大了動作，裁判完全相信了。」多家權威外國傳媒比賽旁述亦認同雙方身體接觸輕微，未至於構成十二碼判罰。

塞內加爾主帥柏比泰奧（Pape Thiaw）在賽後記者會上顯得極為無奈，但他選擇了克制，「我不想評論球證的決定。這真的很痛，但我們必須恭喜對手。我們在兩球領先時未把握好，每個人都可以對十二碼發表意見，但我不想捲入其中。我們必須接受，這就是足球。」

塞內加爾半年內兩度因十二碼而受到重創，命運似乎對非洲軍團有些殘酷。（路透社）

因十二碼而起的不公與憤怒，對於塞內加爾來說，是魔咒般的噩夢重演。今年1月非國盃決賽中，塞內加爾同樣因為不滿十二碼判罰，球員選擇當場退場以示不滿。雖然隊長文尼（Sadio MANE）隨後成功安撫隊友返回球場，而摩洛哥亦射失了十二碼，塞內加爾最終更在加時賽以1：0絕殺奪冠。然而2個月後，塞內加爾被裁定因罷賽行為被視作「棄權」，強行剝奪了他們的非國盃冠軍資格。半年過去，塞內加爾今次的處理顯然理智得多，可惜命運弄人，他們再次倒在十二碼的陰影之下。