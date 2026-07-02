世界盃2026｜比利時加時3：2反勝塞內加爾　泰利文斯起孖絕殺對手

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）本港時間周四（7月2日）凌晨舉行32強淘汰賽，塞內加爾對比利時。塞內加爾憑哈比迪亞拉（Habib Diarra）上半場門前「執雞」，以及伊斯美拿沙亞 （Ismaila Sarr）下半場接應長傳射入。

眼看勝利快要到手之際，比利時卻憑盧卡古（Romelu Lukaku）和泰利文斯（Youri Tielemans）在3分鐘之內追平。比利時最終在加時補時5分鐘憑泰利文斯博得十二碼親自操刀中鵠，以3：2淘汰對手。16強將對美國或波斯尼亞的勝方。



塞內加爾上半場就已經多次在門前製造險象，來到24分鐘，效力英超水晶宮的前鋒伊斯美拿沙亞接應文尼（Sadio Mane）的傳中頂中門柱，中場哈比迪亞拉第一時間補射得手。塞內加爾領先1：0入更衣室。

來到下半場，比利時換入前鋒盧卡古，試圖扭轉頹勢。

去到55分鐘，塞內加爾再度發難，前鋒伊斯美拿沙亞接應後衛尼亞希迪（Moussa Niakhate）的長傳，心口控定後近門射破高圖爾斯（Thibaut Courtois）的十指關。

眼看大局已定之際，後備上陣的盧卡古86分鐘接應梅尼亞的地波傳中近門抽入，比利時追回一球。

去到89分鐘，比利時戲劇性扳平，效力英超維拉中場泰利文斯接應踢阿仙奴的前鋒杜沙特的傳中，在對方門將出迎打手槌打漏的情況下頂入。雙方戰成2：2，比賽進入加時。

進入加時階段，兩隊互有攻勢，去到120分鐘，比利時中場泰利文斯在禁區內被對方後衛踢跌，球證經VAR覆核後認為比利時獲得十二碼，泰利文斯主罰一蹴而就，比利時反超3：2，最終以這個比分進入16強。他們下場的對手將會是美國與波斯尼亞的勝方。