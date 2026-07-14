LV起訴國家知識產權局 涉商標行政糾紛案周四開庭
撰文：官祿倡
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中國人民法院公告網最新公告顯示，北京知識產權法院7月16日將公開審理一宗涉及國際奢侈品牌Louis Vuitton的商標行政糾紛案，原告為路易威登馬利蒂（Louis Vuitton Malletier，LV），被告為國家知識產權局，黃民耀作為第三人參加訴訟。
公告指出，北京知識產權法院將在周四上午9時30分公開開庭審理案件，案件編號為（2026）京73行初4727號，公告暫未披露涉案商標及具體爭議內容。
內媒《南方都市報》指，今次庭審案件源於一宗LV起訴商家民事侵權個案，廣東汕頭服裝經營者黃民耀申請註冊商標後，引起LV不滿。LV進而向國家知識產權局提起異議，主張對方商標申請無效，裁決未支持LV主張，LV最終向北京知識產權法院起訴國家知識產權局。
報道指，本案庭審核心為國家知識產權局作出商標行政裁定是否合法，商標申請人黃民耀作為案件第三人參與庭審。
LV近年在中國頻繁發起商標維權訴訟，之前起訴茶飲品牌茉莉奶白商標侵權案一審勝訴，茉莉奶白被判賠償LV共1030萬元人民幣，稱將上訴。
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