LV起訴國家知識產權局　涉商標行政糾紛案周四開庭

中國人民法院公告網最新公告顯示，北京知識產權法院7月16日將公開審理一宗涉及國際奢侈品牌Louis Vuitton的商標行政糾紛案，原告為路易威登馬利蒂（Louis Vuitton Malletier，LV），被告為國家知識產權局，黃民耀作為第三人參加訴訟。



公告指出，北京知識產權法院將在周四上午9時30分公開開庭審理案件，案件編號為（2026）京73行初4727號，公告暫未披露涉案商標及具體爭議內容。

圖為人民法院公告網發布公告，稱將在2026年7月16日開庭審理一宗商標行政糾紛案，原告為LV，被告未國家知識產權局。（人民法院公告網）

內媒《南方都市報》指，今次庭審案件源於一宗LV起訴商家民事侵權個案，廣東汕頭服裝經營者黃民耀申請註冊商標後，引起LV不滿。LV進而向國家知識產權局提起異議，主張對方商標申請無效，裁決未支持LV主張，LV最終向北京知識產權法院起訴國家知識產權局。

報道指，本案庭審核心為國家知識產權局作出商標行政裁定是否合法，商標申請人黃民耀作為案件第三人參與庭審。

2026年7月5日，中國廣東，圖為一間位於深圳的茶飲品牌茉莉奶白的標誌。LV早前指控茉莉奶白商標侵權，案件一審後原告勝訴，茉莉奶白被判賠償LV共1030萬元人民幣。（Getty）

LV近年在中國頻繁發起商標維權訴訟，之前起訴茶飲品牌茉莉奶白商標侵權案一審勝訴，茉莉奶白被判賠償LV共1030萬元人民幣，稱將上訴。