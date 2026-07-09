Nike新鞋撞色又撞期！7-11怒告抄襲「三色商標」要求整批召回銷毀

美國連鎖便利商店7-Eleven日前正式提告運動品牌Nike，原因是Nike預計於7月11日發售的新款Nike Air Max 95，採用了與7-Eleven標誌性相似的紅、橙、綠三色配色。7-Eleven認為該設計侵犯其註冊商標權，可能讓消費者誤以為雙方有合作關係，因此提告要求停售並求償。



發售日碰上「7-Eleven日」 7-Eleven憂消費者混淆

綜合外媒報道，Nike新款Air Max 95預計於7月11日上市，而這一天正好撞上7-Eleven年度的「7-Eleven Day」，當天除了促銷活動，部分門市還會免費發送思樂冰。7-Eleven上週已向德州達拉斯聯邦法院提出訴訟，指出Nike採用該公司使用超過40年的招牌紅、橙、綠三色配色，恐讓消費者誤以為雙方存在合作、授權或代言關係。

Nike預計於7月11日發售的新款Nike Air Max 95，採用了與7-Eleven標誌性相似的紅、橙、綠三色配色。（X@JustFreshKicks）

7-Eleven要求法院禁止Nike販售及宣傳該商品，並賠償相關損失。根據7月1日提交的27頁訴狀，7-Eleven指控Nike對其三色商標進行「令人混淆的模仿」，並稱Nike是「蓄意抄襲或模仿三色商標，意圖讓產品與7-Eleven產生聯想」。訴狀指出，Nike誤導性的做法及對7-Eleven三色商標的挪用，很可能已造成、且將持續造成消費者混淆，使外界誤認該鞋款與7-Eleven存在來源、贊助、授權或合作關係。

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要求召回銷毀鞋款 並交出銷售利潤

7-Eleven表示，多年來持續將三色配色運用於品牌形象及商品，若Nike持續販售該鞋款，將對品牌造成「無法彌補的損害」。雖然7-Eleven過去曾與Crocs、Sunday Golf、Breezy Golf等品牌合作推出聯名商品，但強調此次與Nike毫無合作關係，也未授權使用相關配色。

便利商店7-Eleven的標誌性三色Logo（Unsplash）

訴狀指出，已有部分商品頁面及媒體將該鞋款稱為「7-Eleven鞋」，甚至形容其「靈感來自7-Eleven」，顯示混淆情況已經發生。因此，7-Eleven請求法院下令召回並銷毀相關鞋款，要求Nike交出銷售利潤、賠償損失，並永久禁止販售及宣傳該產品。目前聯邦法院資料顯示，Nike已於本週一收到訴狀，案件尚未排定開庭日期。

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