日本挺南海仲裁卻害到自己　沖之鳥島僅10平方米都是「島」？

7月12日，美國拉上十餘國翻舊賬，搞出個所謂「紀念南海仲裁案裁決」十年聯合聲明。聯署國家裏除菲律賓外，就只有日本一個亞洲國家。外務大臣茂木敏充專門發表談話，公然為那份非法「裁決」站台，攻擊中國合法主張，還自稱日本是南海「利益攸關方」。



但日方恐怕沒想到中國居然會反將一軍，當年日本研究者那句「中國會以牙還牙」真的應驗了。

把時間倒回到十年前。2016年7月12日，南海仲裁案裁決結果甫一公布，日本政府就忙不迭在第一時間發聲表示支持。

當仔細研讀過裁決文書後，日本人發現有點不對勁了。

沖之鳥礁（日本稱沖之鳥島）（小笠原村網）

南沙群島中最大的太平島，面積達50萬平方米，有淡水可飲、有蔬果家禽可食。但按照裁決，太平島都不屬於島嶼，無法主張專屬經濟區和大陸架。日本媒體紛紛發問，連太平島都被裁定為「岩礁」，那我們的「沖之鳥島」豈不是更危險。

日本認定的「沖之鳥島」孤懸於西太平洋，遠離日本列島。漲潮時「沖之鳥島」目前露出海面的面積僅有不足10平方米。由於海浪侵蝕，此前面積不斷縮小。日方只得從1987年開始，以修築堤防和人工養殖珊瑚等方式不惜工本不讓礁石沉海。

根據日方觀點，「沖之鳥島」可劃定約有40萬平方公里大的專屬經濟區，這甚至超過了日本的國土面積。

而中國、韓國等國主張，這不是島，而是礁。根據《聯合國海洋法公約》有關條款，衝之鳥礁是不能維持人類居住或其本身的經濟生活的岩礁，無權主張專屬經濟區及大陸架。2012年4月，大陸架界限委員會對日本外大陸架劃界案作出建議，不認可日本依據衝之鳥礁主張外大陸架。日本自行將衝之鳥礁認定為「島嶼」，並據此主張專屬經濟區和大陸架，違背《聯合國海洋法公約》。中國自2004年起就正式表態，對日本非法主張不予承認。

沖之鳥礁（日本稱沖之鳥島）（國土交通省関東地方整備局京浜河川事務所）

海洋政策專家、東海大學教授山田吉彥當時就指出「根據這種理論，沖之鳥島等將成為岩礁」，認為「日本政府必須對這樣的島嶼的管理及權利主張方法加以驗證」。

橫濱市立大學名譽教授矢吹晉抨擊，根據南海仲裁案的裁決，沖之鳥島也就是「岩礁」。今後如果引為判例，那日本政府為了加固岩礁而花得800億日元全都會打水漂，誰來承擔這個責任？

國際關係學者小谷哲男更是指出，別說是衝之鳥礁了，這麼弄就連南鳥島等其他離島都不能主張專屬經濟區了。

沖之鳥礁（日本稱沖之鳥島）（國土交通省関東地方整備局京浜河川事務所）

日本政府內部人士當時就擔憂，今後日本被他國提起仲裁的可能性極高，問題嚴重。鑑於此次仲裁結果，中國有可能進一步採取動搖日本的措施，直呼「這是令人頭疼的問題」。

實際上，日本政府的技術官僚們也大吃一驚。他們本來設想裁決中至少會把南沙群島的一部分認定為「島」。

但私底下說歸說，日本政府可不願在台面上就此低頭。時任外相的岸田文雄一邊否認對日本有影響，聲稱「受到裁決約束的只有當事國菲律賓與中國」，強調仲裁不會影響日本把衝之鳥礁定義為「島」的這一立場；另一邊又極力維護仲裁合法性。

對於日本官方「不關我事」的鴕鳥戰術，日本主流媒體多少有點不買賬，在報道中都不約而同地流露出對此的擔憂。

就連韓國媒體也參與了進來。韓國偏進步的《韓民族日報》發問「日本歡迎南海裁決，那沖之鳥島怎麼辦？」

曾任日本駐華海軍武官的小原凡司在接受《日經商業》周刊採訪時，更是苦澀無奈地表示：

中國是會以牙還牙的國家，在海牙吃了虧，一定會在沖之鳥島上討回來的。

日本政府可能認為這事黑不提、白不提就這麼過去了，肯定沒想到十年後真的又被中方反將一軍。

針對日方炒作「南海仲裁案裁決」出台十年，外交部發言人發表談話，直指這一問題：

日本無視「裁決」荒謬之處，公然鼓吹「裁決」，實際上是「說一套、做一套」，充分暴露了其虛偽本質。按照「裁決」標準，如果連面積達50萬平方米，有淡水可飲、有蔬果家禽可食的南沙群島中的太平島都不是島嶼，無法主張專屬經濟區和大陸架，那孤懸在太平洋的僅由兩塊面積不足10平方米的礁石組成的衝之鳥礁，日本又有何權利主張幾十萬平方公里的專屬經濟區和大陸架？按照這一標準，日本的很多其他島礁也將失去主張海洋權益的依據。既然日本已發表聲明贊成「裁決」的內容，中方有理由認為，日方已按照相同標準，自願放棄相應的海洋主張。



實際上，中方多次強調所謂仲裁庭在島嶼認定方面錯誤解釋和適用《公約》，得出明顯荒謬的結論。國際法學界也對此存在廣泛質疑和批評。但既然日方跟隨美菲一起興風作浪，就不能怪中方「以其人之道還治其人之身」了。

日方「搬石頭砸自己的腳」，不知道後面要怎麼應對？

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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