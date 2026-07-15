法國歷年最大規模國慶日閱兵　烏軍偕各國士兵香榭麗舍大道亮相

法國7月14日在巴黎舉行歷年最大規模的國慶日閱兵，其中約500名在俄烏戰爭中支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）國家以及烏克蘭士兵在香榭麗舍大道同行受閱。



路透社及法媒報道，此為法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2027年卸任前最後一次主持國慶閱兵，其中涉及近6700名士兵、98架飛機、31架直升機和315輛汽車。閱兵焦點之一，來自「志願者聯盟」國家、約500名士兵手持各國國旗亮相，25名烏克蘭士兵則壓軸登場。

2026年7月14日，在法國巴黎協和廣場舉行的巴士底日閱兵式結束後，各國政府領導人參加合影。（Reuters）

傳統飛行表演環節集合法國與歐洲各國戰機，包括法國幻影戰機。馬克龍辦公室稱，正在接受該戰機操作訓練的烏克蘭飛行員將共同參與飛行。

馬克龍13日曾稱歐洲面臨數十年最嚴峻威脅，須準備捍衛價值與和平，即使必要時要付出流血的代價。法國總統顧問則指，這次閱兵具歷史意義：「這將強烈表明歐洲正在覺醒，並開始正視世界變得多麼危險。」

這次國慶遊行的前一天，包括烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、德國總理默茨（Friedrich Merz）在內的約30位領導人共同出席了支持烏克蘭對抗俄羅斯的「志願聯盟」峰會。

相關歐洲國家同日宣布成立防空聯盟，應對烏克蘭彈藥短缺及俄羅斯對基輔等地加劇空襲。