法國鵝肝面臨中國對手包攬全球45%份額　業界：或改變整個行業

法國人引以為傲的鵝肝產業，正迎來中國的競爭者。



《華爾街日報》7月12日報道稱，中國目前年產鵝肝約1.1萬噸，佔全球供應量的45%，已成為全球最重要的鵝肝生產國之一。隨着中國企業憑藉價格優勢不斷擴大市場，法國鵝肝業界也開始關注這一變化。

隨着中國企業憑藉價格優勢不斷擴大市場，法國鵝肝業界也開始關注這一變化。（Unsplash@Martin Baron）

法國佩里戈爾（Périgord）鵝肝協會負責人亞歷山大．萊昂表示，如果中國鵝肝進入歐洲市場，消費者起初或許會有所顧慮，但最終左右市場選擇的可能還是價格，

這可能改變整個行業。

報道稱，法國廚師娜迪婭．梅利亞尼10年前來到北京開設法國餐廳，如今參與到了中國的鵝肝產業之中，在吉林的一家鵝肝農場工作，希望進一步提升中國產鵝肝的品質。她認為，未來甚至法國消費者也可能願意嘗試中國生產的鵝肝。

報道提到，中國鵝肝產業的發展，源於各地培育鄉村特色產業的探索。政府通過貸款、市場推廣等方式給予支持，產業目前主要集中在山東、安徽等地。依靠規模化養殖和成本優勢，中國企業逐漸打開市場。

中國鵝肝產業的發展，源於各地培育鄉村特色產業的探索。（示意圖，Unsplash@Goetz Jean Pierre）

諮詢機構策緯管理諮詢公司農業專家埃文．佩表示，過去西方消費者常把「中國製造」與低價低質聯繫在一起，但近十年來，越來越多中國品牌開始以更具競爭力的價格提供高品質產品。

除鵝肝外，中國企業近年來還在魚子醬、松露等高端食品領域快速發展。國際貿易中心（ITC）數據顯示，去年中國企業佔全球魚子醬出口量約40%，中國松露出口量自2022年以來也增長超過三倍。

中國企業近年來還在魚子醬、松露等高端食品領域快速發展。（Unsplash@Madeline Liu）

中國鵝肝的競爭力已開始影響海外市場。在澳門，中國鵝肝售價約為每磅17美元，而西班牙產品約為28美元，當地進口商不得不降價應對。歐盟今年也加強了鵝肝標籤管理，限制外國生產商使用容易讓消費者聯想到法國傳統產區的表述。

阿里研究院2024年發布的一份報告顯示，中國已出現逾百種新興國產高端食飲品牌，它們的故事大同小異：從曾經昂貴的進口食材出發，企業通過技術升級、人工成本下降和物流優化擴大產量，再逐步降低售價。

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