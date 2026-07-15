比利時布魯塞爾一興建中大樓發生火災　6人被困電梯遇難

布魯塞爾市中心在建的大廈7月14日發生火災，消防救援人員撲滅火勢後，在電梯內發現6名死者，目前火警起因未明。



英國廣播公司（BBC）報道，布魯塞爾勞工檢察廳發言人Brecht Speybrouck表示，火勢雖被迅速撲滅，但火勢一度蔓延至升降機，該處有兩部電梯被困。

據報道，當局早前指至少6人失蹤，並指撬開一部電梯後發現數名遇難者，惟未知確切人數。消防人員其後證實已從其中一部電梯中發現6具屍體。

布魯塞爾市長克洛斯（Philippe Close）感謝救護部門在極困難情況下出色地完成了工作，兩名嚴重燒傷者送院，一名消防員因暴露在高溫環境而在現場接受治療。

BBC引述比利時媒體，比利時首相韋弗（Bart De Wever）及比利時國王菲利普（King Philippe）下午抵達現場。

該大廈仍在興建中，落成後將設住宅、酒店、餐廳和酒吧，建築距布魯塞爾中心大廣場（Grand Place）約500米。