世界盃｜美國隊慘敗　比利時首相嘲：對特朗普打擊大　不提了

2026年世界盃16強賽，美國1比4不敵比利時遭淘汰。該場賽事開鑼前爆發白宮介入的政治干預爭議，延燒至國際關係，正在土耳其出席北約峰會的比利時首相韋佛（Bart de Wever）受訪時稱，這場慘敗恐對特朗普造成「沉重打擊」，顧及峰會氣氛，他不會主動提起賽事刺激美方。



韋佛表示，峰會現場各國人士紛紛祝賀比利時「紅魔」取勝，而落敗的美國正好是北約最大成員國。韋佛俏皮地稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）個性容易對不如意的事反應強烈，他表示：「我不會主動提起這件事。但是，如果他提起，我會隨機應變。」

2026年7月8日，比利時首相韋佛（Bart de Wever）出席在土耳其舉行的北約峰會。（Reuters）

該場比賽賽前充滿爭議，美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在前一場領取紅牌，需要禁賽，但特朗普親自致電國際足協，最後禁賽暫緩執行，這種破例操作遭歐洲足協、比利時足協批評是政治干預體育。

最終比利時球員未受場外風波影響，以實力取勝，賽後比利時球員模仿特朗普標誌式的雙手握拳舞動，以慶祝勝利，外界稱此舉為嘲諷特朗普的干預。

對此，美方官員辯護，稱政府介入是為「維護賽場公平」。隨著美國淘汰，本屆世界盃三大主辦國全數止步16強。