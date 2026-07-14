特朗普棄收20%霍爾木茲海峽護航費：以海灣國家貿易投資協議取代

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月14日表示，他已決定用海灣各國與美國達成的貿易和投資協定，來取代他日前提出、對所有通過霍爾木茲海峽貨物運輸收取20%費用的倡議。



路透社14日報道，特朗普在社交媒體Truth Social發文稱，他經過與中東領導人富有成效的對話，已決定用海灣國家與美國達成的貿易和投資協議，取代「20%對美國補償費」。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，美國總統特朗普（Donald Trump）出席北約領袖峰會後的記者會發表講話。（Reuters）

特朗普強調，這些投資的規模將非常巨大，並將大大惠及相關海灣國家及其未來。他表示，人們將看到工廠、設備以前所未有的規模湧入美國，創造數百萬個高薪的美國就業機會。

另外，特朗普重申，霍爾木茲海峽將對除伊朗以外的所有船隻開放，並指美方之所以將伊朗排除在外，是因為其領導層充斥着謊言、暴力與惡意，正將國家引向徹底毀滅的深淵。

在這幅2025年6月22日拍攝的設計圖中，可以看到霍爾木茲海峽、伊朗地圖，以及美國總統特朗普的3D列印微縮模型。（Reuters）

他指出，美國將實施全面封鎖，但僅針對往返於伊朗港口或運載與伊朗貨物相關物資的船隻。