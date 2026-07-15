IMF警告歐洲若不整頓財政支出將導致國債難以為繼

國際貨幣基金組織（IMF）警告，如果歐洲不有效管控公共財政及大刀闊斧改革，將導致主權債務以不可持續的速度膨脹，在2040年達到經濟產值的130%，相當於當前水準的兩倍。



IMF一組經濟師星期一（7月13日）發表論文指出，在人口老齡化、能源轉型和加強國防等挑戰日益加劇下，許多歐洲國家採取零敲碎打的財政應對方式已難以為繼。

論文建議，各國決策者必須轉向「更專注、具前瞻性，結合改革和財政整頓的策略，並且在必要時對公共服務的範疇和融資做出更深層的抉擇」。

他們說：「拖延的成本持續，採取戰略性方式的好處也日益清楚。」

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

IMF經濟師估計，到了2040年，歐洲國家每年的公共支出將平均增長相當於國內生產總值（GDP）的5%，到時候，經濟增長將偏向溫和，而公眾對提高稅務或大規模削減支出的意願卻依舊偏低。公共債務將變得不可持續，平均達到GDP的130%，相當於當前水準的兩倍左右。

經濟師點出，歐洲國家若推行一個「平和」的改革配套，即可把支出和債務之間的落差縮小約三分之一。在這當中， 改革退休金制度和提升增長的措施將可帶來最大的正面作用。

即便如此，多數國家也仍須推行設計艱難政治抉擇的財政整頓，且一些國債偏高的國家還須更進一步考慮實施更激烈的措施，「務實地重新評估公共服務的範疇，探討哪些服務應當由公共財政承擔，哪些又能更有效及公平地引進私人投資參與，以及如何分擔責任。」

經濟師警告：「各國的財政選擇將變得越來越受限、充滿爭議且影響深遠。許多國家至今採取得過且過的應對方式，繼續以零碎活被動的方式應對這些挑戰，已難以為繼。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

