烏克蘭將採購法國陣風戰機和防空系統　以應對俄羅斯加強攻勢壓力

根據法國和烏克蘭星期二（7月14日）正式達成的協議，烏克蘭將利用一筆歐洲貸款，首次採購新一代法意聯合研製的防空系統和法國「陣風」戰鬥機，同時還將獲得在國內生產關鍵西方導彈的許可。



路透社報道，兩國表示，烏克蘭將首先訂購16架「陣風」戰鬥機，這是2025年11月宣布的計劃採購100架戰機中的首批，資金來自歐盟的「烏克蘭支援貸款計劃」。

法國總統府和烏克蘭總統府在一份聯合聲明中說，烏克蘭飛行員和機械師最早可能從今年起開始在法國接受培訓，首批四架飛機將在培訓完成後交付。

圖為2021年2月印度空軍陣風戰鬥機飛過。(Reuters)

烏克蘭還計劃採購四套新一代SAMP/T-NG防空反導系統，成為首個在實戰中部署這套法意聯合研製的系統的國家。在新系統交付之前，烏克蘭將先獲得兩套舊型號的系統。

法國和意大利也授權烏克蘭生產「紫菀-30」（Aster 30）攔截導彈，同時法國還批准在烏克蘭生產AASM制導炸彈和SCALP巡航導彈，深化了與基輔的國防工業合作。

近幾周來，俄羅斯加大了對烏克蘭境內導彈和無人機的襲擊力度，這給基輔施加了更大的壓力，要求其加強防空能力並確保獲得更多攔截導彈供應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

