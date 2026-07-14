特朗普開綠燈授權烏克蘭製造「愛國者」導彈　投產之路走得通？

為期兩日的北約峰會7月8日（周三）在土耳其安卡拉落下帷幕，美國總統特朗普（Donald Trump）一如既往抱怨歐洲軍事支出少，且不支援美軍伊朗戰爭。但除了如預期而至的抱怨外，出人意料的是，特朗普竟在峰會期間首次宣布，將給予烏克蘭「愛國者導彈（Patriot Missiles）」的生產權，並鮮有釋放對烏克蘭友好的姿態。



但獲得許可不意味着完全成功。特朗普含糊不清的授權、未到手的生產許可，以及難度極高又耗時很長的投產過程，都讓烏克蘭的造導彈之路，挑戰才剛開始。



特朗普周三在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤時，首次同意烏方此前提出的生產愛國者導彈請求，稱「我們將向你們發放製造『愛國者』導彈的許可。我認為一旦我們解釋清楚（製造流程），他們就能很快生產出來。」

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在北約峰會場邊會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）（Reuters）

為何破天荒授權烏克蘭造導彈

特朗普在峰會上就直言，給予授權主要是因為供應短缺。他稱，「我們有『愛國者』導彈，但數量不多。我們自己也需要。」特朗普還表示，「我們將授權你們生產『愛國者』導彈，這樣你們就不能抱怨我們給的數量不夠了。自己製造吧。」

由於蘇聯時代的反彈道導彈計劃仍由俄羅斯控制，自2022年俄烏戰爭爆發開始，烏克蘭就面臨無法對大量彈道導彈進行攔截的問題。

澤連斯基多年來一直在與西方夥伴討論這一問題，並在今年5月下旬致函特朗普和美國國會，要求更多的「愛國者」攔截導彈，並請求允許烏克蘭在國內生產這些武器。

澤連斯基在信中稱，烏克蘭在防禦彈道導彈方面幾乎完全依賴美國的保護，而他一再將此威脅稱為基輔面臨的「最迫切威脅」。澤連斯基稱，「對我們來說，幾乎沒有什麼比看到『愛國者』導彈防禦系統中沒有裝填導彈更令人痛心的了。」

2024年8月4日，在俄烏戰爭期間，有烏克蘭軍人經過位於烏克蘭一不知明地點的愛國者導彈發射器。（Reuters）

除了伊朗戰爭導致愛國者導彈供應吃緊外，喜歡贏家的特朗普近期也因烏克蘭在戰場上的有利局勢，開始軟化對其態度。

雙方在安卡拉北約峰會上的和諧氛圍，與美烏去年2月在白宮的爭吵形成鮮明對比。特朗普甚至反常開始誇讚起烏克蘭，稱「從橢圓形辦公室到現在，我認為我們已經建立了非常好的關係。這將是一個開始，烏克蘭這個國家擁有廣闊的未來。」

除美國外 還有誰在造「愛國者」?

在美國本土，「愛國者」主要由兩間公司負責製造：洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）及RTX公司（前身為雷神公司）。而除美國外，目前全球也僅有日本和德國已獲美方正式授權製造。日本三菱重工早在1985年就已獲權生產，並在1989年正式製造出第一批日產愛國者導彈。

2025年12月7日，日本東京防衛省，日本防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）在愛國者3型導彈攔截裝置（PAC-3）裝置前握手。（Reuters）

而歐洲導彈集團（MBDA） 德國分公司與美國雷神公司的合資公司，則在2024年獲得逾1千枚愛國者導彈采購訂單。這些導彈將在德國南部巴伐利亞州的一間新工廠開始生產，預計在2027年初交付首批產品。

新授權也無法解決烏防空燃眉之急

愛國者導彈的生產成本極其高昂——單枚攔截導彈的成本約為300萬美元。且生產週期漫長，即便是美國本土的產量，每月也僅大致在50至60枚之間。

曾任美國中央情報局（CIA）高級俄羅斯分析師的畢比（George Beebe）認為，美方的授權其實對烏克蘭迫在眉睫的防空問題沒有太大幫助。

他表示，俄羅斯每月向烏克蘭發射近100枚彈道導彈，且發射頻率還在不斷增加。但美國每月僅生產約50枚「愛國者」攔截導彈，供自身及其所有盟友使用，數量上完全不夠。

俄烏戰爭：2026年6月2日，烏克蘭首都基輔受襲情況。（Reuters）

根據美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的報告，美國戰爭部（即前國防部）於伊朗衝突前擁有的2330枚愛國者導彈庫存，但當中已有1060至1430枚在戰爭中發射，並預計到2029年中期才能恢復到戰前庫存水平。

畢比說，「烏克蘭需要數月時間才能建成生產設施。但俄羅斯會在奠基之際立即發動攻擊。為了有任何完工的希望 ，烏克蘭將不得不把許多『愛國者』導彈系統從現有的部署地點轉移到新設施。」

全面投產之路仍困難重重

從特朗普在北約峰會期間的言論來看，他周三的聲明並未經過謹慎且正式的審議程序。特朗普自己也坦言，他的政府甚至尚未將生產許可授予烏克蘭的決定，告知任何參與「愛國者」導彈系統製造的美國公司。

烏克蘭Fly Group國防公司研發總監Anatolii Khrapchynskyi表示，特朗普的措辭含糊不清，僅籠統地提到生產「愛國者」導彈，卻沒有具體說明是指導彈、發射裝置、雷達系統、指揮中心還是零件。

2026年1月22日，在瑞士達沃斯舉行的第56屆世界經濟論壇期間，烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普握手。（Reuters）

而即便烏克蘭最終獲得生產許可，建立如此精密武器的生產體系也是一個技術要求極高、且耗時漫長的過程，從獲得許可到投入生產或需數年時間。

烏議會國家安全、國防及情報委員會副主席切爾涅夫（Yehor Chernev）表示，即使烏克蘭可以從國外獲得完整的零件套件，也至少需要18到24個月才能啟動第一條試驗生產線，之後還需要幾年時間才能完成首批武器的生產。

此外，CIA俄羅斯分析師畢比則指，「美國應該意識到，向烏克蘭頒發許可，很可能使『愛國者』導彈技術暴露在俄羅斯的情報收集之下。」

因此為保證製造安全，防止生產工廠成為俄羅斯轟炸目標，美國很可能安排德國幫助烏克蘭生產，且實際的生產地點也或會部署在德國或其他歐洲國家，等到俄烏戰爭結束後再轉移至烏克蘭。