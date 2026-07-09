世界盃｜紐約市長新政減車程　被問點用多出時間：重睇埃及遭黑哨

世界盃16強賽事，美斯領阿根廷3：2反勝埃及晉級8強，可是這場比賽卻因視象助理球證（VAR）兩次對埃及的不利判決，而掀起有關「黑哨」的巨大爭議，甚至連政客也出聲評論。本人是球迷的紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）7月8日向民眾介紹一項縮減巴士車程的計劃時，忍不住屢次提到該賽事。被問會如何使用車程時間縮短而多出來的時間是，他開玩笑：「我大概只會看埃及被黑（因黑哨不公而輸波）的重播」。（I would probably just watch the replays of Egypt getting robbed）



英國《鏡報》美國版及哥倫比亞廣播公司報道，該交通計劃包括在全市設至少50條公車專線等措施，預料將通勤時間縮短約6分鐘。

曼達尼當日向民眾推銷該政策，稱如果民眾坐巴士上班，那節省的時間很快就會累積起來。他說：「一年下來，你就能節省兩天以上的通勤時間。這意味着你可以和家人一起吃早餐，有時間陪孩子......還能（下班後）趕回家陪兒子睡覺。」

他接着話鋒一轉稱：「這意味着（你）和你的朋友們（將有時間）達成共識，認同埃及隊昨天被黑。」此話一出，立即引起現場人士笑聲及歡呼聲。

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該賽事的兩個爭議VAR於下半場出現，被一眾球迷指對差別對待埃及隊及阿根廷隊的犯規，甚至在網上引起兩派罵戰。