美政客倡全面禁售中國車　福特掌門人潑冷水：他們遲早打入美國

據《華爾街日報》7月14日報道，福特汽車創始人亨利．福特（Henry Ford）的曾孫、福特現任執行主席比爾．福特（Bill Ford）周二表示，美國汽車行業必須做好準備，在本土迎接中國汽車製造商的激烈競爭。他認為，中國車企遲早會打入美國市場。



在華盛頓特區舉辦的Axios活動上，比爾．福特說，「我們必須與中國正面交鋒。我們不能指望永遠把他們擋在門外，我們必須能在他們擅長的領域擊敗他們。」

福特現任執行主席比爾．福特表示，美國汽車行業必須做好準備，在本土迎接中國汽車製造商的激烈競爭。（Reuters）

美媒稱，比爾．福特發表此番言論之際，美國國會正推進一項兩黨聯合法案，旨在從根本上全面禁止中國汽車進入美國市場。參議院一個委員會預計將於周三對這項反華汽車法案進行表決。眾議院也有一項類似法案正在審議中。

福特汽車已表示支持該法案。不過，比爾．福特強調，美國汽車製造商必須做好準備，應對中國車企可能找到突破口的可能性。他透露，福特汽車正在籌備推出一款售價3萬美元的新型全電動農夫車，旨在與中國汽車製造商的平價電動汽車競爭。

福特掌門人表示：中國車企遲早打入美國市場▼▼▼

比爾．福特還敦促道，美國的產業發展計劃中必須包括一項產業政策，以保持美國與中國、日本和韓國等主要汽車製造中心的競爭力。他同時指出，該政策必須能夠承受選舉帶來的政策變化。

「我們的決策周期比政治周期要長。我認為，我們需要一項兩黨共同支持的產業政策——正如我今天所說，即使說出這句話聽起來可能很困難——但我們真的需要它。」他說。

報道指出，比爾．福特的言論凸顯了美國汽車行業普遍存在的對比亞迪、吉利等中國汽車製造商的緊張情緒。過去一年，這些企業大幅提升了全球出口，並在主要市場迅速佔據了市佔率。

過去一年，中國汽車企業大幅提升了全球出口，並在主要市場迅速佔據了市佔率。（Unsplash@P. L.）

根據中國乘用車市場訊息聯席會7月發布的數據，6月新能源乘用車廠商出口49.9萬輛，按年增長152.7%，按月增長17.6%；1-6月新能源乘用車廠商出口223.1萬輛，按年增長124.3%。

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