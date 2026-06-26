廣東將建磁懸浮？智慧交通展廣州揭幕　時速600公里列車模型亮相

6月24日至26日，以「數智融合，引領交通新未來」為主題的2026粵港澳大灣區智慧交通科技創新大會暨成果展在廣州保利世界貿易中心博覽館舉辦。成果展面積超過3萬平方米，500餘家企業參展，展示範圍包括數字孿生、車路協同、低空經濟應用、自動駕駛、智能建造裝備、綠色材料、智慧管養系統及「AI+交通」解決方案等。



全維智檢技術體系亮相

本次大會以跨區域協同為抓手，打破內地各省與港澳行業交流壁壘，推動技術互通、資源共享、產業聯動，加速科創成果落地轉化。

展會上，備受關注的時速600公里高速磁懸浮列車模型亮相，中車青島四方機車車輛股份有限公司王釗表示，時速600公里高速磁懸浮列車技術日趨成熟，達到工程化應用的水平。目前國家也在多地規劃推進示範線或應用線工程，包括廣州至深圳之間已規劃工程示範線。

時速600公里高速磁懸浮列車模型在展會亮相。（廣州日報）

廣東交通集團帶來多項科技成果，例如推出「空天地海」全維智檢技術體系：混凝土試件智能養護抗壓檢測系統依靠AGV機器人與雙線高效檢測模式，實現試驗全流程無人化作業；搭載無人機與數字孿生技術的橋樑智能檢測裝備，實現毫米級高精度病害識別，提升橋隧巡檢效率。

廣東省交通集團黨委委員、副總經理黃亦楠表示，該集團「十五五」期間在統籌規劃持續推進多個重大項目的同時，在獅子洋通道、廣深改擴建、廣韶改擴建等項目持續實施技術創新和智能建造。例如在安全應急上，構建全鏈條安全防控體系，運用AI耦合模型預測降雨與邊坡變形風險；智能建造上，深中通道AI驅動沉管無人高精度對接，成果獲廣東省科技進步特等獎；獅子洋通道建成內地首個適配80%非標箱梁的柔性智能生產線，自動化率超80%。

首日參會觀展總人次過萬

據主辦方統計，截至24日閉館，首日參會觀展總人次過萬，多個海外交通代表團專程來穗觀展交流，部分外賓表示，大灣區在智慧交通落地場景和產業鏈方面具有優勢，希望在技術標準互認、跨境路網協同和裝備聯合研發等方面開展後續合作。

截至24日閉館，首日參會觀展總人次過萬，多個海外交通代表團專程來穗觀展交流。（中國交通報）

記者從展會上了解到，廣東多項智慧交通新科技已走出國門，在全球應用。傳統廣播有效傳輸僅1公里，但ITC保倫股份展示的智能軌道交通廣播系統憑藉長距離音頻傳輸技術，覆蓋單向6公里、雙向12公里超遠距離，ITC行業研究院經理鄭杪楠介紹，該技術已應用到聯合國、埃塞俄比亞大劇院等項目。

邊坡形變監測雷達、交通路側雷達、測速雷達標誌……佛山市青松科技股份有限公司，已服務全球逾120個國家和地區，廣泛應用於挪威海底隧道、卡塔爾全域智慧交通等項目。該公司雷達中心市場總監唐競表示，未來智慧交通將朝着精細化、小場景方向發展。智慧交通網絡將通過子系統不斷聯動形成大閉環，同時藉助AI大模型提升探測能力，實現交通智能化發展。

此外，展會期間13場平行專題交流會覆蓋公路養護、橋樑隧道智能建造、智慧路網運營、數智化建管養一體化、普通公路高質量發展、岩土工程智能監測、交通新材料創新、數智造價、低空交通融合等領域。

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