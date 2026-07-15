巴西護理員騙家人懷孕　將醫院新生兒塞包內偷走　家長識破奪回

巴西北部近期發生一宗嬰兒綁架未遂事件。一名婦產科醫院女護理技術員，先前曾向家人謊稱自己懷孕，沒想到在請病假期間竟返回醫院，企圖抱走一名新生兒，所幸被嬰兒家屬當場識破並攔下，最後遭警方逮捕。



謊稱帶嬰兒做檢查 家屬察覺有異

《Mirror》報道，事件發生在巴西北部特雷西納的Evangelina Rosa婦產醫院。12日，涉案護理技術員羅查（Auricelia de Sousa Rocha）雖仍在病假期間，卻穿著手術服返回病房。嬰兒的阿姨貝婭特麗絲（Daniela Beatriz）表示，羅查在產婦分娩後不久便上前，聲稱新生兒需要進行「腳跟採血測試」（heel prick test）。

巴西一名婦產科醫院女護理技術員試圖從醫院偷走嬰兒，被嬰兒家屬當場識破並攔下。（截取自X@jornalnh）

女護士試圖換裝「偷嬰兒」被家長發現攔下：

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貝婭特麗絲表示，她一路跟著羅查前往另一層樓，而產婦則留在病房休息。羅查隨後走進一間房間，要求她在外等候，接著換下衣服，疑似打算將裝進包包裡的嬰兒帶離醫院。貝婭特麗絲回憶，羅查當時告訴她：「我要進去了，但你必須待在外面，因為他們在這裡看不到你。坐在長椅上，我馬上就回來。」她說，當時看到對方肩上背著黑色大包，就覺得不太對勁。

醫院閉路電視畫面顯示，羅查身穿手術服，肩背黑色包包，懷中抱著用紅色毛毯包裹的嬰兒。之後，她換上黑色連身裙準備離開時，被嬰兒家屬當場攔下，並奪回嬰兒，成功阻止事件發生。

警方13日將羅查逮捕，並在其住處發現嬰兒衣物、尿布、嬰兒床及浴盆等用品。調查指出，她先前一直向家人謊稱自己懷孕，但從未出示任何懷孕證明。羅查的律師表示，她已被診斷患有精神分裂症，理解案件嚴重性的能力受到影響。不過警方表示，不會因精神健康問題而直接免除其刑事責任，案件仍將依法偵辦。

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