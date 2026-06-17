日本史上最惡毒護士：用謊言精神控制3同校好友連環弒夫騙保險金

在醫療體系中，除了醫治病人的醫生外，悉心照顧病患，協助醫生的護理師（護士）更是不可或缺的存在，但是，當護理師親自下手犯案時，那又是多麼可怕的事情呢？發生在1998年福岡縣久留米市的一連串事件，或許能告訴我們答案，今天就讓我們一起看看這起「久留米護理師連續保險金殺人事件」吧。



透過謊言控制護理師好友

1989年，一名叫做吉田純子的護理師，為了過上奢侈的生活而不斷以丈夫名下的財產作為抵押來借款，也因此欠下了超過3000萬日圓（約147萬港元）的債務。正當他因為金錢發愁時，她與一名護理學校的同學A重逢了，當時的A正因為與婚外情對象的糾纏而煩惱，吉田謊稱有一位在政界與警界很有影響力的「老師」幫忙解決了此事，剛好那段時間婚外情對象也沒有出現，也讓吉田獲得了A的信任。

1991年，吉田純子以婚外情對象打算綁架A為理由，要求A搬來與吉田同居，在同居期間，吉田對A施展各式暴力，並威脅對方如果逃跑，「老師」將會抹煞她的存在。除此之外，吉田還透過各種理由向A要錢，盜用A的信用卡，掌握她的存摺，甚至欺騙A說她的事故意外造成他人死亡，但「老師」已幫她掩蓋，讓A更加依賴且難以逃脫。

操縱情緒執行「保險金殺人」

從1994年開始，吉田純子又透過各種方式詐騙同為護理師的朋友B與C，像是謊稱B的丈夫有債務風險，以誘導B尋找吉田的幫助，又欺騙朋友C有人要找他尋仇，並以解決問題為由騙取金錢。1997年10月，吉田由於不滿C的丈夫對她的批評，加上本身對C的厭惡，便決定讓C親手殺害丈夫，順道詐取保險金。

吉田向C捏造其丈夫試圖殺害妻兒以詐領保險金，透過各種方式煽動C的不安，並催促C盡快動手，1998年1月，C在吉田與A的協助下透過藥物注射殺害了丈夫，並詐取了死後的保險金。1999年3月，吉田再次透過C假扮外遇對象，欺騙B其丈夫外遇，進而讓B與其餘三人聯手，透過灌輸大量酒精與朝靜脈注射空氣成功殺害了B的丈夫，並控制了他的保險金帳戶。

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因不堪負荷而東窗事發

2000年，吉田純子試圖策畫殺害A的母親，但沒有成功，卻在吉田的操作下讓A與家族決裂，2001年，吉田購買了一間高級公寓，藉此控制三人的生活，並讓她們尊稱自己為「吉田大人」。同年夏天，吉田再次脅迫B賣掉老家土地並將孩子送入公共機構，B因為不堪負荷，向家人以及警察求助，所有事情才終於東窗事發。

B於2010年被最高法院判處無期徒刑。C（右）在第一次審判中被判處死刑，但在判決結果出來之前因病去世。（Friday Digital）

2002年4月17日，4人被警方逮捕，並依殺人、詐取保險金等諸多罪名告上法院，在監獄中，吉田純子甚至試圖透過信件讓B做出對自己有利的偽證，遭到了B的拒絕。2004年9月，撇除掉因子宮癌而死亡的C，A與B分別遭判處無期徒刑以及17年有期徒刑，而身為主犯的吉田，則因為持續的欺騙與施壓，顯現出其行為卑劣且惡質，判處死刑，儘管吉田持續提出救濟，但在2010年遭到最終駁回，也確立死刑定讞。

堪稱史上最毒護理師

2016年3月25日，吉田純子被執行了死刑，也宣告這起引起了日本震撼的大事件終於告一段落。在這起事件中，吉田純子透過施壓、暴力以及救濟持續操縱人心，並讓依賴她的人們犯下了一起又一起的案件，甚至被翻拍成了電視劇，可謂是日本史上最惡毒的「黑色護理師」吧。

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