生女變生仔？養女兒3個月才驚見出院紙寫「男嬰」　醫院這樣解釋

中國海南一名女子近日在社群上發文，懷疑自己可能「抱錯孩子」，引發熱議。



該女子表示，女兒已出生三個月，卻在翻看醫院出院記錄時發現上面寫著「分娩一男嬰」，讓她驚訝不已。

大陸海南一名女子近日在社群上發文，懷疑自己可能「抱錯孩子」，引發熱議。該女子表示，女兒已出生三個月，卻在翻看醫院出院記錄時發現上面寫著「分娩一男嬰」，讓她驚訝不已。（微博@極目新聞）

女兒養了三個月 出院記錄竟寫著「分娩一男嬰」：

+ 14

據《極目新聞》報導，這名女子上傳的出院小結照片顯示，其分娩記錄為「一活男嬰」。她在影片中寫道：

今天拿出院小結一看，發現上面記錄分娩一男嬰，那我養了三個月的女兒是抱錯了？

影片曝光後，網友紛紛建議她盡快進行親子鑑定。該女子在留言區回應稱：

那天同時有兩個人生孩子，另一位回產房時說她生了男孩，搞得我都懷疑是不是弄錯了。

記者嘗試聯繫該女子，但未獲回覆。她於11月10日上午再度發影片表示，一夜未眠後便趕往醫院詢問，醫師告訴她只是記錄時「打錯了」，修改即可，並未給出進一步解釋。她坦言：

到底生的是男孩還是女孩，我都有點不確定了。

據了解，該女子生產的醫院為海南醫科大學第一附屬醫院。院方工作人員11月10日上午回應指出，院內分娩流程嚴謹，不可能出現抱錯嬰兒的情況，且產婦生產後醫護人員會立即告知新生兒性別。

院方人員表示，病歷或出院小結上，可能偶爾出現性別標註錯誤的情形，屬可更正範圍：「若真的懷疑孩子被抱錯，可自行申請親子鑑定，若經確認確實出錯，醫院將承擔所有費用與相關責任。」

延伸閱讀：「養錯嬰兒」57年後才知 醫院出生被抱錯 揭挪威政府知情卻隱瞞

+ 17

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】