Grok Build被爆自動上傳用戶程式代碼　馬斯克急回應：全部刪除

SpaceXAI的編程工具Grok Build爆出重大私隱爭議，其0.2.93版本會在未獲授權情況下，自動上傳用戶完整Git代碼庫、操作記錄，甚至包含後台密碼、API密鑰等敏感私隱數據，引發全球開發者信息安全恐慌。對此，馬斯克（Elon Musk）緊急承諾將刪除所有資料。



有研究人員測試後證實，每當Grok Build讀取文件時，都將其視為模型調用請求的一部分，更嚴重的是，該工具暗藏獨立後台上傳機制，不會只上傳編程任務所需的局部資料，而是一次性打包整份代碼庫，大幅增加機密外泄風險。

事件曝光後，不少用戶緊急更換密碼、卸載工具自保。SpaceXAI隨後悄悄推送伺服器端修復、停止異常上傳行為，全程低調處理，不僅未發布相關安全公告，新版工具的更新公告也完全隻字未提此次漏洞修復。

2026年4月30日，美國加州，圖為馬斯克來到聯邦法院，準備出席起訴OpenAI一案的庭審。（Reuters）

對此，馬斯克承諾徹底永久刪除所有事前上傳的用戶數據、不留任何備份，並開放私隱指令供用戶自主刪除數據。

儘管如此，網友紛紛表態，難以信任掌握電腦最高權限的 AI 助手。專業人士亦指出，官方修復僅在單一設備與帳號驗證有效，尚未確認是否能在全球全面生效，並強調真正的治本方式是伺服器端直接禁用代碼庫上傳機制，而非依賴用戶手動操作。