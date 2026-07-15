美軍9月底前全面撤離伊拉克　結束23年駐軍任務

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月14日在白宮會晤伊拉克總理扎伊迪（Ali al-Zaidi），雙方均指出美軍將在9月底前全面撤出伊拉克，結束這項美國自2003年派兵入侵伊拉克的軍事行動。



特朗普指出，隨著美國與伊拉克關係日漸緊密，美國不需要繼續在伊拉克駐軍，強調美國「是來幫助伊拉克的，如果有需要還會保護他們，但我們認為沒必要」，扎伊迪則補充，美軍將在9月30日前撤出伊拉克，而美國公司將進入到伊拉克境內。

美國國防部在隨後的聲明中重申雙方在2024年達成的協議，以結束針對ISIS恐怖分子的行動，美軍自此逐步撤離部隊，按計劃將2026年9月底結束駐軍。

2026年7月14日，美國華盛頓特區，圖為伊拉克總理扎伊迪會晤美國防長赫格塞思。（Reuters）

美國於2003年3月入侵伊拉克，指控時任總統薩達姆（Saddam Hussein）藏匿大規模殺傷力武器，但實際上這些武器從未被發現。美國駐扎伊拉克軍隊人數在2007年達到超過17萬人的巔峰，並在奧巴馬（Barack Obama）政府通過談判達成的撤軍協議下，逐步減少部隊人數。不過美軍在2014年應邀重返伊拉克以針對ISIS組織，協助伊拉克打擊恐怖分子，直至2021年。不過當時還留下約2500名士兵，用於訓練伊拉克部隊與開展反恐行動。