以色列伊拉克爆發反戰示威　籲結束無休止戰爭

美以伊衝突持續近六周，戰事陷僵局，以色列國內和被捲入戰事的伊拉克相繼爆發反戰示威，呼籲參戰三方儘快結束戰爭。



儘管以色列政府禁止在與伊朗交戰期間舉行大規模集會，仍有數以千計民眾星期六（4日）在特拉維夫市中心廣場舉行集會，他們高舉「不要轟炸要對話！結束無休止的戰爭！」的反戰標語，抗議內塔尼亞胡政府對伊朗發起軍事行動。

以色列-巴勒斯坦民間團體「團結一致」負責人格林告訴法新社：「警方試圖壓制我們的聲音。我們要求結束伊朗戰爭、黎巴嫩戰爭和仍在持續的加沙戰爭，以及西岸的種族清洗。」

據報道，格林和其他幾名抗議者很快被警方拘捕。

調查：以色列正面臨嚴重「戰爭疲勞」

以色列因長期多線作戰，正面臨嚴重的「戰爭疲勞」。

據以色列國家安全研究所的一項調查，認為伊朗政權會因美以聯合打擊而崩潰或被大幅削弱的以色列人，已從戰爭初期的近70%降至43.5%；人們對以色列有能力嚴重破壞伊朗核計劃的信心已從62%下滑至48%；認為以色列能夠重創伊朗彈道導彈武庫的預期也從73%降至57%。

2026年4月4日，以色列人在特拉維夫參與反戰抗議，呼籲結束美以與伊朗的衝突。（Reuters）

伊拉克什葉派領袖薩德爾（Muqtada Al-Sadr）的支持者星期六也在首都巴格達以及全國各地舉行反戰集會，譴責美以對伊朗發動戰爭，對這種「侵略、傲慢和不公正行為」表示強烈反對。

伊拉克也被迫捲入這場衝突，境內的美國目標以及國內的親伊朗組織都遭受了空襲。

在伊朗國內，美軍空襲卡拉季市（Karaj）貝伊克公路橋也引發伊朗民眾不安，擔心美國總統特朗普真的要把伊朗打回石器時代。

一名20多歲德黑蘭市民告訴英國廣播公司（BBC）：「我們最終會落得一個滿目瘡痍的國家……眼睜睜看着伊朗被摧毀卻無能為力。我的國家每天都在遭受更大的破壞。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

