韓女高中生被殺案　疑犯警察父涉銷毀物證　背後有刑警隊長指點

韓國警方7月15日（周三）公布女高中生遇害案初步調查結果顯示，原負責此案光山警署調查組長樸警監在調查過程中曾多次作出不當指示，試圖淡化案件嚴重性。樸警監被指在調查光州女高中生謀殺案疑犯張潤基（Jang Yoon-gi）的過程中銷毀關鍵證據，已被移送檢察機關。



綜合韓聯社與《朝鮮日報》報道，韓國家警察廳成立的特別偵查組（下稱特偵組）宣布，高級警監樸某因涉嫌銷毀證據、瀆職、濫權妨害他人行使權利的罪名已被移交檢方審查起訴。

韓國媒體就女高中被殺案的報道：

特偵組發現，原負責此案的光州光山警署負責人樸某指示組員們勿將犯罪情節與性犯罪掛鉤。調查組內部曾提出疑犯張潤基涉嫌干犯強姦殺人罪的主張，但樸某無視相關意見。樸某還在調查記錄中漏報有必要調查是否屬於性犯罪的法醫機構意見。

特偵組指，張潤基的父親被指銷毀重要物證的背後也有樸某指點。

據報道，樸警監涉嫌在5月5日逮捕疑犯張潤基後，搜查其公寓和車輛時，未有扣押可證明張潤基意圖強奸的實物證據：一個玩偶和紮帶。他還被指控指示調查小組成員將房屋密碼和車匙交給疑兇張潤基任職警察的父親。

報道指，在警方調查期間，樸警監否認上述指控，聲稱「（玩偶和紮帶）並非謀殺案的關鍵證據」。然而，警方根據參與調查的小組成員的證供認定這些指控可信，這些成員表示：「我們沒有按照樸警監的指示扣押玩偶和紮帶等物品。」

隨着張潤基的父親（一名現役警官）與調查小組之間涉嫌串通和銷毀證據的指控浮出水面，警方成立特別調查小組。他們於6月6日緊急逮捕樸警監，此後多次對其進行羈押調查。

警方也以妨礙公務和濫用職權的罪名，對當時負責調查的光山警察署署長和刑事調查科長提出訴訟。此外，一名調查小組成員還因涉嫌洩漏公務機密而被立案調查。

特偵組還對在現場發現的手機進行數字取證後發現，疑犯張潤基在犯案前已認識女死者，這與其早前聲稱與受害者並不認識等證供自相矛盾。