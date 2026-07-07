韓女高中生遭刺殺　疑犯警察爸涉滅證　刑警隊長洩密拖延調查被捕

韓國光州女高中生命案，扯出案外案。23歲嫌犯張允基的父親是現職警官，現在傳出他涉嫌幫忙湮滅證據。而且負責偵辦的刑警隊長，居然向他通報辦案進度，7月6日也遭到逮捕。



韓國光州女高中生殺人案持續延燒，23歲犯嫌張允基因涉嫌性侵殺人等重罪遭拘留起訴，如今更爆出案外案，其身為現職警察的父親涉嫌協助滅證，負責偵辦的刑警隊長也因提前透露辦案進度遭到逮捕，整宗事件震驚韓國社會。

韓國23歲疑犯涉殘忍殺害女高中生，其身為警察的父親涉毀滅證據，私自銷毀「充氣娃娃＋手機」。（YouTube@TVBSNEWS01、YonhapnewsTV）

嫌犯的父親身為現職警官 涉嫌幫忙毀滅證據：

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張允基日前在警方陪同下戴著手扣出庭，面對記者詢問心情及是否為預謀犯案，僅回應「對不起」。然而案情發展急轉直下，警方被揭露曾將張允基租屋處的地址和大門密碼，告知其身為現職警察的父親張姓警監。張警監隨後前往兒子的租屋處整理，將屋內遭毀損的擬真充氣娃娃拆解後丟棄，並處理多支手機，明顯涉及毀滅證據行為。

除了嫌犯父親涉案外，負責偵辦此案的刑警隊長同樣遭到調查。該刑警隊長被指控提前透露辦案進度，並與張姓警監多次通話，更在收到DNA鑑定結果後，拖延長達6個星期才移交檢方，嚴重影響辦案時效。該刑警隊長已於7月6日遭到逮捕。

針對此案，警察廳國家偵查本部長洪錫基在記者會中表示「無話可說」，並強調已下令徹底嚴正調查，不留任何疑點。光州警方隨即成立22人專案小組展開全面調查。然而，儘管嫌犯父親涉嫌協助滅證，但依照韓國「親屬湮滅證據免罰」的規定，仍無法追究其刑責。

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在案件審理方面，檢方透過閉路電視畫面發現，張允基犯案時曾刻意打開SUV後車門行動，據此認定犯嫌是以性侵為目的進行綁架。這項重要證據將在法庭上提出，預計7月13日將進行下一次審理。

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