世界盃｜阿根廷副總統賽前轟英格蘭是入侵者：這不是一場普通比賽

英格蘭對阿根廷的世界盃四強賽事於香港時間7月16日舉行，兩隊多次在世界盃碰頭，在球場上積怨已深。英阿兩國之間在福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島）的領土爭端，為這一對立添上政治色彩。阿根廷副總統比利亞魯埃爾（Victoria Villarruel）賽前「火上加油」，在社交媒體怒轟英格蘭是「入侵者」和「海盜」，稱這場4強賽事「不只是一場普通比賽」。



半島電視台報道，比利亞魯埃爾15日在社交媒體發文，稱阿根廷對陣英格蘭的意義遠超足球。她就：「我們將迎戰那些篡奪海盜。這絕不只是一場普通的比賽。我不會去管甚麼政治正確......與英格蘭人交鋒，意義總是非同尋常」。

比利亞魯埃爾將這場比賽的意義與福克蘭群島、阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）和現役球星美斯（Lionel Messi，又譯梅西）掛鉤。

她寫道：「這關乎馬爾維納斯群島，關乎迭戈（馬勒當拿），關乎萊昂內爾（美斯）的最後一戰，關乎阻止入侵者。加油，阿根廷！因為直到生命的最後一刻，我們都捍衛屬於我們的一切！」

報道指，比利亞魯埃爾的父親曾參與1982年阿根廷與英國之間因福克蘭群島而引發的戰爭，戰爭以英國的勝利告終，但其主權爭議持續至今。

針對兩隊之間的種種恩怨，美國聯邦調查局（FBI）此前已將英格蘭對阿根廷的賽事列為本屆世界盃「風險最高」的比賽。