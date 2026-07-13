人才辦德國辦創科馬拉松　參賽者30小時內提案　了解香港創業機遇

人才服務辦公室於今年6月到訪德國，並與歐洲科技聯合會合作，於慕尼黑舉行為期兩日的「創科馬拉松」，參賽者需以香港作為背景，設計適合的創科項目，當中分為四個賽道，包括金融科技、醫療科技、智慧城市，以及人工智能與機械人技術。是次比賽評審團由香港科技園公司、香港數碼港管理有限公司、港深創新及科技園公司及香港金融科技協會的代表，以及聯合會代表和當地創科專家組成。最終在250位入圍者當中，有16名參賽者脫穎而出，並將於今年9月到香港和大灣區考察，了解區內創科行業生態。



人才辦總監陳海勁表示，香港需要更多外來人才，以鞏固香港作為國際創科中心的地位。他亦指，是次比賽參加者需要針對香港及大灣區現有的痛點，在30小時內以創科形式提出解決方案，希望藉此向海外的年輕創科人才介紹香港的優勢，並吸引來自不同國家的創科人士來港發展。



人才辦早前與歐洲科技聯合會合作，舉辦創科馬拉松。（呂婉盈攝）

陳海勁冀海外人才認識本港創科生態

陳海勁表示，香港需要外來人才，以鞏固作為國際創科中心的地位，而且香港具有「背靠祖國，聯通世界」的優勢，故人才辦首次與歐洲科技聯合會合作，希望讓海外的年輕創科家發掘香港及大灣區創科生態圈的優勢。

他續稱，活動反應熱烈，共有約1,200位來自超過25個國家的申請者，當中有不同背景及行業的人士，例如主修人工智能或工程系等的學生、年輕創業家等。

人才辦總監陳海勁。（呂婉盈攝）

陳海勁又指，比賽要求參賽團隊在30小時內提出解決香港痛點的創科方案，當中大部分參賽者都未曾到訪過香港或大灣區，但他們從比賽中得到機會深入了解，得獎者亦會被安排在今年9月到香港及大灣區考察，當中包括北部都會區，期望讓他們對本港創科生態圈更加熟悉，並發掘創業機遇。

他又指，不少參賽者從活動中發現到香港的優勢，例如稅務制度、硬科技增長等均比歐洲完善。人才辦亦介紹香港的人才入境政策，例如高才通計劃，令參賽者更有興趣到香港就業。

香港科技園公司院校合作及創業高級經理黎佩珊。（呂婉盈攝）

參賽者30小時內提案 機械人解決香港街道狹窄問題

香港科技園公司院校合作及創業高級經理黎佩珊為人工智能與機械人技術賽道的評審，她表示，比賽中有不少具潛質的創科方案，例如有參賽者能在短時間內提出機械人方案，以解決香港街道狹窄及渠道淤塞的問題，相信有一定潛力與亞洲或國際市場拓展發展商業模式。

她認為「創科馬拉松」不僅是一次性的比賽，更是香港與歐洲之間十分重要的合作平台，評審團返港後亦有密切跟進，期望提供更多資源，以支持海外創業家於香港落戶。

港深創新及科技園有限公司生態系統發展高級經理邱悅韻。（呂婉盈攝）

醫療科技冠軍組聯繫逾200本地診所 了解可行性獲正面回覆

港深創新及科技園有限公司生態系統發展高級經理邱悅韻亦為評審代表之一，負責賽道為醫療科技組別。她表示，參賽者展現良好的執行能力，當中她以冠軍團隊為例，其項目內容針對人口老化問題，以技術拍攝長者眼臉內側作分析，初步評估其貧血風險，並建立健康預警機制，以減少長者抽血次數，其後團隊聯繫超過200間本地診所並了解項目可行性，最終獲得五個正面回覆。

邱悅韻又指，比賽提供更多機會予參賽者探索香港及大灣區的創業機遇，提升其來港發展的興趣。

香港數碼港管理有限公司署理創業家總監陳俊匡。（呂婉盈攝）

評審團提供支援助參賽者來港發展 人才辦：將繼續招海外人才

香港數碼港管理有限公司署理創業家總監陳俊匡則負責評審智慧城市賽道，他指其中優勝隊伍的項目與道路檢測有關，參賽者亦善用香港政府提供的公開數據，以建構最終方案，思考邏輯具備完整的脈絡。

陳俊匡又稱，評審團持續為有興趣來港發展的參賽者提供支援，例如數碼港有啟動課程及線上簡介會，藉此分享成功的創業案例，以鼓勵海外人士發掘本港的發展機遇。

被問到會如何繼續招攬海外人才，陳海勁指，人才辦將於今年10月帶領香港及內地企業，到英國舉行全球招聘活動，日後亦會就本地的需求到不同國家舉辦活動，以解決人才缺口，並鞏固本港作為「八大中心」的地位。