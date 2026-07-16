世界盃｜美國鋒將巴洛根重提紅牌爭議：事前深知會掀起風波

美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）7月14日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時坦言，事前自知國際足協（FIFA）決定在世界盃賽事暫緩其紅牌自動停賽的處分將會引發很大爭議，甚至察覺隊友間瀰漫「緊張」氣氛。針對這爭議，有非營利組織和倡導團體向國際奧委會（IOC）提出投訴，質疑國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）在事件中違反政治中立規則。



巴洛根在訪問中稱，他最初反應是高興歸隊，但細想便知會惹風波，他說：「我甚至能在隊友身上看到些許緊張，因為這事太特殊」。

他透露賽前心情：「愈接近比賽，我愈努力集中精神，但真的很困難。外界的聲音很難完全隔絕。我的隊友就像我的兄弟一樣，他們給了我很多支持和安慰。這件事並不是我能夠控制或改變。」

2026年6月27日，美國邁亞密，世界盃K組葡萄牙對哥倫比亞，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，右）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）一同觀賽。（Reuters）

巴洛根32強對波斯尼亞因嚴重犯規被逐，本應自動停賽一場，但經美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的介入後，FIFA紀律委員會將禁令緩刑一年，令其得以正選出戰16強對比利時，但美國隊最終仍以1：4敗給比利時。

國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）承認接到特朗普電話，但堅稱自己沒有干預該項決策進程。

2026年7月5日，美國球員巴洛根在訓練中。（Reuters）

路透社（Reuters）7月15日報道，非營利組織和倡導團體FairSquare要求國際奧委會調查多宗事件，其中包括恩芬天奴暫停對巴洛根對禁賽決定。

FairSquare以恩芬天奴涉嫌違反《奧林匹克憲章》政治中立規定向國際奧委會投訴，質素恩芬天奴在巴洛根紅牌緩刑一事中，屈從於特朗普施加的政治壓力。