巴洛根事件玷污世界盃　美國女足傳奇：現在大家又開始憎恨我們了

原本一切順暢的2026世界盃決賽周，因為巴洛根紅牌停賽「忽然緩刑」事件，拖進一個猶如泥沼的沒完沒了戰場。美國總統特朗普（Donald Trump）一通給國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）的電話，FIFA即以一條幾乎從未聽過的特殊條例，「放生」了巴洛根，容許他在美國16強對比利時一仗上陣。

事件引發極大爭議，而且沒有一個人開心，全球所有人都在罵，就連美國球迷亦認為巴洛根應該停賽。最終巴洛根出賽了，他和美國隊卻在爭議中踢不出之前4場的水準，失誤一個接一個，球賽輸掉了，在今次事件中他們同樣是輸家。

美國女足傳奇名將雲巴芝的評價一矢中的：「難得大家開始欣賞美國隊的努力，現在大家又再次憎恨我們了。」



世界盃2026︱美國在32強對波斯尼亞，前鋒巴洛根領紅被逐，事件之後產生意想不到的轉折。（路透社）

FIFA以什麼理據讓巴洛根暫緩紅牌停賽？

美國隊在今屆世界盃分組賽表現不俗，前鋒巴洛根（Folarin Balogun）腳風甚順，首仗對巴拉圭便梅開二度。領軍首名晉級後，32強對波斯尼亞再入一球，4仗入3球為隊中首席射手。可是他在下半場一次與對手爭球期間踩中對手足踝，VAR介入下被球證以紅牌罰離場。由於當時巴洛根的身體失去平衡，因此紅牌判決有商榷餘地，各地評述員幾乎一致認為這面紅牌是過嚴或誤判。

無論如何，就算判決有爭議，巴洛根及美國隊當場均坦然接受，而需要自動停賽一場亦是共識。可是特朗普的介入，FIFA為此動用一條鮮有聽聞的條例——國際足協紀律條例第27條：「FIFA司法部門可以決定完全或局部暫緩紀律處分行動」，讓巴洛根的停賽判罰改為緩刑一年。

世界盃2026︱FIFA以紀律條例第27條讓巴洛根的停賽判罰改為緩刑一年。（FIFA）

FIFA曾用此例「放生」C朗

事件引發極大爭議，即使FIFA已曾在C朗拿度身上使用——去年底C朗在世界盃外圍賽領紅，被停賽3場，然而FIFA引用此例，讓其中兩場緩刑一年，確保C朗能在今屆決賽周出場，當時已爭引來「FIFA為確保票房無所不用其極」的批評，可是在決賽周期間使用卻是歷來首次，而且今次牽涉特朗普的介入，隨即引發軒然大波。

今次事件無論是從特朗普的干預，到FIFA的動作，均一面倒受到批評。各地足球名宿、球評家一致認為政治人物介入是錯誤。美國女足是歷來最成功的女子國家隊，歷年先後4奪世界盃、5奪奧運金牌，兩位殿堂級名將芳迪（Julie Foudy）和雲巴芝（Abby Wambach）在今早賽前一起評論今次事件。

美國女足殿堂級名將芳迪（Julie Foudy）不滿政治干預玷污世界盃。（IG影片截圖）

美國女足兩大傳奇齊發聲 不滿政治干預玷污世界盃

芳迪認為，事件「絕對玷污了美國隊和世界盃」，並指出，唯一較理想處理方法就是美國在16強對比利時不派巴洛根落場，「就算他出場然後美國贏了，之後對手也可上訴，判他們落敗」。

雲巴芝更稱：「我感到心碎，因為政府和政治不應這樣子干涉體育，這並不公平。」從她觀察，一如一直以來足球的運作方式，美國隊在巴洛根被判紅牌後，已默默接受這事實並嘗試繼續努力前行，然後突然發生今次事件，「現在大家又開始憎恨我們了，我們再次成為那隻歌利亞巨獸。」芳迪亦指，世界盃是全球最重大的足球比賽，今次事件令它「失去聖潔」，「當人們不再相信它，以後會變得如何？世界盃所有的特殊魔力都會消失。」

美國女足射手王雲巴芝為美國隊和巴洛根感到心碎。（Getty Images）

雲巴芝：現在大家又憎恨我們了

芳迪說出不少美國人的心聲，「這支美國隊表現出色，為我們帶來如此多快樂，整個國家都一起為他們打氣。就連巴洛根坦然接受紅牌的方式，亦令人感自豪。可是現在，就算美國隊擊敗比利時，全世界也只會覺得那是醜聞。」雲巴芝甚至說，「不知應該用什麼心情來看這場比賽」。

她們不用擔心，美國隊在爭議下出賽終以1：4大敗出局。主帥普捷天奴沒有如她們和連尼加等一眾球壇名宿呼籲般收起巴洛根，此子正選上陣，可是他和整支美國隊均踢不出頭4場的高水準，人人患得患失，後衛、門將接連犯錯，比利時輕輕鬆鬆便大勝一場。

特朗普貿恩芬天奴弄出紅牌暫緩鬧劇，引來全球罵聲。（路透社）

特朗普「成功爭取」紅牌暫緩 卻連累美國隊輸得更慘

特朗普這次出手，不止賠上美國、FIFA以至世界盃的名聲，一班球員在輿論和重壓下出賽，明顯完全崩潰了，失去之前幾場的鬥志和士氣，同樣是今次事件中的輸家。有外地球迷在網上留言：「事件令今天全世界都變成比利時球迷」，特朗普以慣常的政治技倆拿着數，的確讓他「成功爭取」暫緩巴洛根的紅牌，卻落得更慘下場——美國隊在比賽輸得一敗塗地，更無辜成為全世界敵視對象，辛辛苦苦在今屆建立的好名聲一夜消失，甚至正評變負評，簡宜賠了夫人又折兵。

芳迪與美國一代球后哈姆（Mia Hamm）同代，1991、1999兩度贏得世界盃，1996、2004兩獲奧運金牌，274次代表美國上陣，隊史排第五位，亦曾為隊長；雲巴芝是美國女足射手王，2015贏得世界盃，2004、2012兩奪奧運金牌，生涯255次代表國家隊攻入184球，這個超級射手是啟發不少現役女足巨星的偶像。

兩人在美國國家隊喼帽加起來超過500頂， 當中芳迪曾在1997年獲FIFA頒發公平競技獎，是歷來首個美國人和女性獲頒此獎，評論擲地有聲。

世界盃2026｜16強／8強淘汰賽走線圖

截至香港時間7月7日中午。（01美術製圖）

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