萬斯：單靠武力無法贏得伊朗戰事　斥以色列試圖破壞終戰談判

美國副總統萬斯（JD Vance）週三為美伊外交斡旋辯護，表明單靠武力並無法贏得伊朗戰爭。



萬斯星期三（7月15日）接受一檔播客節目採訪時說：「你可以轟炸他們，可以摧毀他們的雷達，也可以消滅他們的一些無人機和導彈，向（霍爾木茲）海峽中的船隻開火實在太容易了。但你必須真正願意進行對話，並設法解決這個問題。」

萬斯說，他對美國人以及其他一些國家的人感到非常失望，因為他們總說，「你不能和伊朗人談判」。

萬斯也批評以色列政府內部的一些勢力試圖操縱美國公眾對伊朗戰事的看法，並破壞旨在結束衝突的談判，以使這場戰爭無限期持續下去。

026年6月20日，瑞士盧塞恩，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammed Bagher Ghalibaf）在布爾根施托克渡假村出席伊美談判。（Reuters）

伊朗首席談判代表、議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則強調，霍爾木茲海峽是伊朗的國家安全支柱，必須維護伊朗在這一重要航道的既有安排。

卡利巴夫在週三晚發表的致伊朗全國人民的講話中說，伊朗在談判期間一直堅持鞏固這些安排，並堅決反對任何破壞這些安排的企圖。

對於美伊軍事升級，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）深表擔憂。

古特雷斯的發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）週三說，古特雷斯敦促各方立即採取措施緩解緊張局勢，重新回到對話和外交解決的道路上來。

本文獲《聯合早報》授權轉載

