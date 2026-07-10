美國：美伊技術會談仍繼續 阿拉格齊警告美軍勿採取冒險行動
撰文：羅保熙
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彭博社7月9日報道，有美國官員表示在美伊兩國發生兩天衝突後，雙方技術會談仍然繼續，美國仍然致力於與伊朗尋求解決方案。
美國過去兩天對伊朗目標發動了新的空襲，以報復德黑蘭襲擊霍爾木茲海峽船隻的行為，伊朗其後報復攻擊美軍在中東的軍事基地。美國總統特朗普（Donald Trump）周三在出席北約峰會前亦發表講話，稱自己不願再與他們打交道。外界因此擔心美伊的和談協議已經破裂，美國此番表態或緩解有關全面重燃戰火的憂慮。
伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周四與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）通電話，阿拉格齊警告美軍不要採取任何冒險行動，強調伊朗人民和伊朗武裝部隊將堅定捍衛國家主權、領土完整和國家安全。
此外，美伊簽署的臨時和平協議開啟了為期60天的談判期，旨在達成更廣泛的和平協議，以及重新開放霍爾木茲海峽。及後，雙方均指責對方違反停火協議，華盛頓指控德黑蘭襲擊船隻，而伊朗則聲稱美國干涉對該水道的控制。
目前，雙方就霍爾木茲海峽航運收費、伊朗被凍結資產的狀況以及德黑蘭的核問題等仍存在相當大的分歧。
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