美國鑄幣局將發行「特朗普頭像」1美元金幣　預計今年秋季上市

美國財長貝森特（Scott Bessent）7月15日表示，美國鑄幣局將開始鑄造正面印有特朗普（Donald Trump）頭像的1美元金幣，頭像旁邊與下方則印有是「我們信仰上帝」（In God We Trust）的字樣以及1776-2026數字。



《華爾街日報》報道，美國財政部發言人表示，這款金幣正在費城（Philadelphia）生產，將於今年秋季上市。且該硬幣不含任何黃金或貴金屬，但表面會呈現類似黃金的質感。

貝森特在社交平台X發文稱，「值此美國紀念獨立250周年之際，美國鑄幣局將開始鑄造這款新的1美元金幣，以紀念自由的永恆傳承，並使其成為愛國主義的永恆象徵。這款金幣以總統特朗普為主題，頌揚美國價值觀的力量，以及一個致力於維護所有人自由的國家的承諾」。

將特朗普頭像印上美國硬幣的舉措，引來民主黨人和錢幣專家的批評。他們稱這是一種君王般的行徑，在民主體制中並不恰當。

授權為紀念國家250周年發行全新1美元硬幣的聯邦法案，要求硬幣設計必須經過兩黨組成的「公民鑄幣諮詢委員會」審查。但該委員會迄今拒絕審查任何印有特朗普頭像的設計，試圖藉此延緩或阻止該硬幣的鑄造。