通用動力砸5億美元擴產　美國155毫米炮彈廠兩年「產量為0」

據「戰區」網站7月15日報道，美國國防部監察長辦公室（DOWIG）發布的一份嚴厲報告指出，「通用動力軍械繫統」（GD-OTS）下屬的一家位於德克薩斯州梅斯基特的彈藥廠，過去兩年接受了5個億投資以後，卻一發炮彈部件也沒產出來，這阻礙了美軍將155毫米炮彈月產量從3萬發提升至10萬發的計劃。



報告指出：「如果沒有來自梅斯凱特設施預計新增的3萬個彈藥金屬部件，陸軍將無法實現每月10萬發155毫米火炮彈藥的產能目標。截至2026年3月，CPE A&E（能力計劃執行官彈藥與能源）官員尚未制定出在梅斯基特設施生產預期額外彈藥的計劃。」

圖為2024年9月22日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）抵達美國，參觀賓州一家生產155 毫米炮彈的軍火廠。（X@ZelenskyyUa圖片）

俄烏衝突期間，美軍向烏克蘭援助了超過數百萬發155毫米炮彈，而美軍年產155毫米炮彈的數量僅為40萬發不到。這為美軍帶來了嚴重的庫存問題。

按照美國國會的美國陸軍原計劃通過現代化改造和兩座新設施，到明年年底完成每月10萬發155毫米炮彈的目標。

報告指出，美國軍火製造商在努力滿足更緊迫的生產時限以製造更多武器時面臨諸多挑戰。這一切都源於美國介入一系列衝突以後的庫存大量流失，以及向烏克蘭等夥伴國家的援助和對外軍售。這些問題早在伊朗戰爭爆發前及期間就已引起關注，但在伊朗戰爭爆發後，它們已成為媒體熱議的焦點。

根據情報監察組（IG）報告，自烏克蘭衝突爆發以來，已有超過300萬發155毫米炮彈捐贈給烏克蘭，過去四年中美軍用於訓練和測試的彈藥超過11.1萬發，另有近21.8萬發銷往外國客戶。綜合來看，美國軍方的彈藥庫存已累計消耗超過360萬發。

DOWIG報告指出：

截至2026年3月，美國軍方因彈藥金屬部件以及裝填、組裝和包裝設施的擴建與現代化升級，已將每月產量從1.4萬發提高至3.6萬發。但到2025年10月，儘管國防部提升了生產155毫米火炮彈藥的能力和數量，仍未達到2025年《國防工業化戰略實施計劃》中每月生產10萬發的預期目標。

報告表示，這一延宕的主要原因就是梅斯基特的這家彈藥廠，過去兩年接受了5個億投資以後，卻一發炮彈部件也沒產出來。該工廠主要用於旨在「具備大規模生產大口徑金屬部件的能力，並配備長衝程、高噸位的鍛造能力」。

檢查人員發現的主要問題是，承包商「通用動力軍械繫統」（GD-OTS）為了快速啟動生產，採購了土耳其國防承包商Repkon擁有的，用於生產較舊規格的M107型155毫米炮彈外殼的生產線。這些生產線需要經過大量改造，才能用於生產較新型號的M795型155毫米炮彈外殼，因為M795比M107更長更重。

2023年2月16日，美國賓夕凡尼亞州斯克蘭頓陸軍彈藥廠內正在生產的155毫米炮彈。（Reuters）

DOWIG表示，這一改造存在大量風險，但美國陸軍能力項目相信彈藥與能量學部門能克服「改造現有產線所帶來的風險」，同時認為改造現有生產線設備預計比採購全新的M795生產線設備更快。其結果是，改造過程確實出現大量風險，導致改生產廠至今未能生產一發炮彈部件。

據彭博社援引知情人士消息，一個月前，通用動力公司宣佈將「自掏2億美元資金，終止與提供M107產線的土耳其國防承包商Repkon的合作關係」。

彭博社補充稱：

由Repkon提供的彈藥製造設備未能達到所需標準，將被加利福尼亞州弗裏蒙特的一傢俬營企業Deterrence Defense公司提供的硬件和管理團隊所取代。該公司在一份聲明中表示，通用動力公司與美國陸軍已就未來發展方向達成協議，其中包括增加投資，但未透露具體金額。

彭博社補充道：「美國有眾多未能實現既定高遠目標的國防項目，這家工廠已加入此行列。」

「戰區」網站表示，儘管梅斯基特工廠存在問題，但軍方預計到明年將扭轉局面。而美國陸軍位於斯克蘭頓、賓夕凡尼亞州威爾克斯-巴里和加拿大英格索爾的三家現有工廠不得不努力彌補產能缺口。

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