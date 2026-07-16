赫格塞思：30歲以上士兵須強制接受睪酮檢測　確保具備戰鬥基礎

美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）周三（7月15日）宣布，作為年度健康檢查的一部分，30歲及以上的美軍士兵將接受強制性睾酮（testosterone）水平檢測。



赫格塞思在社交媒體X發布的一段視頻中說：「科學界已證實，隨著年齡增長，睾酮水準往往會自然下降。這並非為了人工增強體能，而是為了恢復並優化你的自然機能，保障長期的健康與活力，並確保你具備持續戰鬥所需的生理基礎。」

赫格塞思說，如果檢測結果建議進行相關治療，士兵可自行決定是否接受；他還說，30歲以下的士兵若願意，也可以選擇接受檢測。

赫格塞思在視頻中使用了「戰鬥人員」（warfighters）和「勇士」（warriors）等性別中立的稱呼，並未明確說明這項檢測要求和治療選項是否適用於女性，或僅針對男性。女性的睾酮水準也會隨年齡增長而下降。

法新社報道指，當被要求澄清時，五角大樓回應稱：「目前除了部長發布的視頻外，我們沒有其他信息可提供。」

2026年7月15日，美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）發布視頻，稱30歲及以上的美軍士兵將接受強制性睾酮（testosterone）水準檢測。（Reuters）

路透社報道指，此舉出台之際，美國衛生與公眾服務部（HHS）正着手放寬針對睾酮替代療法的部分限制。該部門上月宣布，計劃取消針對因年齡增長導致睾酮水準偏低的男性使用此類療法的限制。

然而，赫格塞思的這一宣布引發了民主黨人的強烈反彈。他們指出，赫格塞斯曾下令禁止跨性別軍人服役，而這些軍人往往依賴激素療法。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

