歐盟烏克蘭達成無人機協議　將建立合資企業

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）星期三（7月15日）說，烏克蘭和歐盟達成一項「無人機協定」，旨在將基輔的專業技術與歐盟的工業能力相結合，建立聯合專案並擴大生產規模。



路透社報道，馮德萊恩在基輔舉行的烏克蘭國慶日儀式上發表講話時說：「我們需要結合彼此的優勢。這項協議將把烏克蘭的創新精神和歐洲的工業規模相結合。」

馮德萊恩說，歐盟可以為烏克蘭提供「巨大的技術和工業產能」以及「安全可靠的生產基地」等優勢。

這項協議是首個旨在覆蓋歐盟所有成員國和企業的無人機協議。歐盟執行機構委員會說，雙方的夥伴關係將在2028年前擴展至反彈道導彈領域。

馮德萊恩認為，烏克蘭在無人機和反無人機系統操作方面積累的知識獨一無二。(Reuters)

歐盟委員會在一份聲明中說，將與參與這份協議的19個創始合作夥伴開展合作。這項新倡議將打破官僚主義壁壘，制定共同標準，使烏克蘭和歐盟企業更容易開展合資項目。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在儀式致辭中表示：「我們將竭盡所能，整合歐洲所有反彈道導彈能力，構建歐洲反彈道導彈系統。」

這反映出，歐洲政界人士和企業日益渴望利用烏克蘭在俄烏戰爭中積累的專業知識，以增強自身抵禦莫斯科的能力。

馮德萊恩對澤連斯基說：「你們在無人機和反無人機系統操作方面積累的知識獨一無二。」

「我們深知歐洲在這一領域面臨的威脅，因此我們必須共同利用好這些知識。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

