美對伊朗發動第六晚空襲　局勢凸顯美國掌控霍爾木茲海峽局限

伊朗和美國交火升級，持續一周的空襲行動已基本使上月達成的停戰協定化為烏有，而不斷升級的局勢凸顯美國掌控霍爾木茲海峽方面面對局限。



路透社報道，美國中央司令部說，星期四（7月16日）對伊朗發動了連續第六晚的空襲，目標是「進一步削弱伊朗的軍事能力」。

自6月美伊簽署諒解備忘錄暫停戰鬥以來，美國15日首次在一天之內對伊朗發動了兩波大規模空襲，主要目標是伊朗南部沿海地區。

伊朗則以導彈和無人機對鄰國境內的美軍基地進行反擊，其中包括位於約旦、近期擴建的一處美國空軍基地。 德黑蘭方面稱，這個美軍基地15日晚襲擊了伊朗一家兒童癌症醫院。

2026年6月17日，法國巴黎附近的凡爾賽宮，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署美伊諒解備忘錄。（X@WhiteHouse)

16日晚，美軍襲擊了霍爾木茲海峽沿岸的格什姆島和阿巴斯港附近地區。阿巴斯港是伊朗最大的港口，也是伊朗海軍和伊朗伊斯蘭革命衛隊的重要設施所在地。伊朗半官方的邁赫爾通訊社（Mehr）稱，阿巴斯港多個地點遭到炮彈襲擊。

伊朗多家新聞媒體報道，美國16日晚襲擊了伊朗沿海城市哈米爾港（Bandar Khamir）的三座橋樑和火車站，並向伊朗東南部的伊蘭沙赫爾機場（Iranshahr Airport）發射了導彈。

路透社未能立即核實這些報道。

在襲擊持續升級之際，特朗普15日仍對一名被伊朗拘留的美國公民獲釋表示歡迎，稱這是德黑蘭展現善意。 這名美國公民為人權律師卡拉里（Dena Karari）。

然而伊朗國家媒體報道，伊朗司法部門16日駁斥特朗普的說法，稱沒有美國囚犯從伊朗監獄釋放或進行交換。

另據彭博社報道，特朗普政府在控制霍爾木茲海峽局勢方面面臨局限。戰爭爆發五個月後，美國在霍爾木茲海峽這一全球關鍵的咽喉通道，面對一個態度頑強的對手，美國軍事力量的極限日益凸顯。

2026年5月8日，載有阿聯酋原油的油輪「敖德薩號」（Odessa）在關閉自動識別系統應答器的情況下通過霍爾木茲海峽，駛入韓國瑞山大山港水域，預計將在此卸載原油。（Reuters）

報道指伊朗的快艇、導彈、無人機、水雷依然有能力在霍爾木茲海峽大肆破壞，頂住了來自世界上最強大海軍的每日打擊。

隨着通過霍爾木茲海峽的航運量減少，不斷上漲的油價也使特朗普的壓力倍增。

非盈利民間組織「美國海軍聯盟」 （Navy League） 分析師威爾斯說：「伊朗或許無法完全『控制』霍爾木茲海峽，但他們仍然能夠威脅船舶的安全通行，並足以影響到物價和保險費率。」

即使有美國説明，航運公司對嘗試通行依然心存顧慮，因為伊朗持續襲擊商船使霍爾木茲海峽航程充滿危險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

