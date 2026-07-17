貝安德獲逾94%黨友提名將接任工黨黨魁　承諾「解決重大問題」

英國執政工黨7月17日將召開特別大會，確認前大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）接任黨魁；預料貝安德下周一開始接替辭職的施紀賢（Keir Starmer）出任首相。英媒報道，貝安德已獲得最少379名黨友提名，佔工黨國會議員超過94%，成為黨魁唯一候選人。施紀賢已表明會支持貝安德，期望有序過渡。



報道指，貝安德正式當選後的演說，將提出國家需要走一條與以往40年截然不同的新道路，才能令經濟發展惠及各地民眾，他將承諾，會有「勇氣解決政治忽視的重大問題」。他又承諾將推動經濟增長，並將權力歸還地區，並會推行具「工黨特色」的經濟政策；他還計劃加強對公共事業的控制，以及推動再工業化。

此外，貝安德也會提到，相信自己帶領下的工黨將會更加團結，同時更開放與其他政黨合作，以應對國家長遠挑戰。

報道指，許多曾為施紀贀提供諮詢的人士已被邀請留任。（Reuters）

據天空新聞報道，許多曾為施紀贀提供諮詢的人士已被邀請留任，包括國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）、唐寧街10號商業顧問Varun Chandra，以及即將晉升為政策部門主管的Graeme Cooke等。