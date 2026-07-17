世界盃｜英國重申福克蘭群島主權　法拉奇：要盡快壯大皇家海軍

阿根廷以2:1絕殺英格蘭闖入2026世界盃決賽後，舉著寫有「Las Malvinas son Argentinas」的橫幅慶祝，意思為「馬爾維納斯群島屬於阿根廷」。馬爾維納斯群島（Islas Malvinas）是阿根廷人對福克蘭群島（Falkland Islands）的稱呼。此舉引發英方強烈回應，英國重申福克蘭群島主權歸屬本國。



1982年英阿曾為福克蘭群島爆發74天戰爭，雙方均付出慘重傷亡，領土爭端持續至今。福克蘭群島政府對橫幅事件感到「失望」，並希望國際足協（FIFA）「制裁此類行為」。

英國首相府表態，英國對群島主權立場從未改變，群島民眾自決權為核心依據，2013 年當地公投超九成民眾支持維持英國海外領地身份。同時，英方發言人強調：「世界盃可能不屬於我們，但福克蘭群島絕對屬於我們。」

此外，英國多黨議員同聲譴責，認為足球淪為挑戰島民民主選擇的工具。其中自民黨黨魁戴宏爵士（Sir Ed Davey）提及歐洲足協（UEFA）處罰直布羅陀爭議標語先例，要求涉事球員禁止出戰決賽；極右改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）則表示「厭惡」這種行為，並強調要「盡快壯大皇家海軍」。

賽前，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）明確表示「這只是一場足球比賽，不應把兩者混為一談」。

但阿根廷副總統比利亞魯埃爾（Victoria Villarruel）高調「火上澆油」，前後怒發4條相關X動態：賽前稱「明天就要和強佔地盤的掠奪者交手」、「這不是一場普通的比賽」，賽後又附上了一段疑似為阿根廷士兵的片段，隨後發文稱「福克蘭群島是阿根廷的！他們禁止把福克蘭群島帶入球場，卻忘了我們把它們銘刻在血液和心中。」