英國預定明年4月起禁向16歲以下人士出售能量飲品
撰文：蕭通
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英國政府7月16日宣布，預定從明年4月開始，禁止向16歲以下未成年人售賣含高咖啡因的能量飲料，稱此舉旨在保護兒童的健康和福祉。
政府表示，每公升飲品含咖啡因逾150毫克，將被禁止向16歲以下人士販售。該禁令尚需國會批准，將適用於商店、自動販賣機和網路銷售。至於茶、咖啡和低咖啡因軟性飲料（如可樂）則不受影響。
綜合英國天空新聞（Sky News）及《鏡報》（Mirror）報道，一罐能量飲料的咖啡因含量，相當於兩杯咖啡或四罐可樂，英國每天約有10萬名兒童飲用此類飲品。
有多達三分之一的兒童，每週至少喝一罐能量飲料，尤其是男孩。目前已超過限量標準，並將被列入禁售範圍的飲料包括：紅牛（Red Bull）、魔爪（Monster）、Relentless 和 Prime。這些飲料包裝上已有警告，顯示不建議兒童飲用。
大型超市已自願停止向未成年人出售這些飲料，但衛生部表示，仍有一些小型商店繼續向兒童出售。當局表示，此類飲料與睡眠紊亂、焦慮和注意力不集中有關。
路透社報道，即將離任首相的施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默），其領導的政府提出了一系列針對兒童和青少年的措施，除能量飲料禁令外，並計劃禁止16歲以下人士使用社群媒體，並對16歲和17歲青少年實施預設的夜間社交媒體宵禁。
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