美國爆發嚴重寄生蟲疫情　密歇根州重災　源頭疑為Taco Bell生菜

美國爆發近日爆發嚴重的環孢子蟲病（cyclosporiasis）寄生蟲感染疫情，全美31個州有通報病例，其中密歇根州為重災地區，當地病例已超過4,000宗。調查人員指出，加州供應商 Taylor Farms 提供給墨西哥式食品連鎖餐飲品牌「塔可鐘」（Taco Bell）的切絲生菜，有可能是這次疫情的污染源頭。該快餐店部份州份的分店已將有關食品下架。



綜合外媒報道，密歇根州衛生官員7月17日通報新增550宗病例，令該州累計感染人數達到4,312人。密歇根州衛生與公共服務部表示，截至週四，這一異常嚴重的腸道疾病疫情已導致該州102人住院，當局正努力釐清確切的感染源頭。

雖然美國過去也曾爆發過類似的腸道寄生蟲感染，但今年疫情的規模與地理擴散範圍明顯大得多，已引發公共衛生官員的高度關注。所謂環孢子蟲病，其症狀通常在兩週左右出現。症狀包括持續數日的腹瀉、體重驟減和食慾不振是一些較常見的症狀。有專家指，這種寄生蟲極難追踪，而近年聯邦衛生機構經費削減可能加劇了追蹤難度。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在例行記者會上表示，聯邦政府目前正全力追溯這次疫情的原始源頭。（Reuters）

對此，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在例行記者會上表示，白宮正密切監控這場食源性疾病疫情，並承諾將向美國疾病管制與預防中心（CDC）提供所有必要資源。萊維特強調，聯邦政府目前正全力追溯這次疫情的原始源頭。

美國食品藥物管理局（FDA）表示：「請勿食用在印第安納州、肯塔基州、密歇根州、俄亥俄州和西維珍尼亞州的塔可鐘餐廳供應的含有墨西哥產切絲生菜的食品。」