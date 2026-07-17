《鐵拳教育》成真　韓京畿道設教權保護團　對抗怪獸家長惡意投訴

Netflix韓劇《鐵拳教育》熱播，劇內討論校園霸凌、教師因家長施壓而心理壓力爆煲等韓國社會現實問題，引起廣泛關注，韓國京畿道受此啟發，當地教育廳宣告設立「教師權益保護團」（下稱教權保護團），稱要讓教師們不再孤立無援。



京畿道教育廳廳長安珉碩（An Min-suk，譯音）表示，「教權保護團」由他親自領導，將負責處理老師權益受到侵犯、針對教師的虐兒指控及惡意民事投訴等案件。

+ 4

保護團由兩個核心團隊組成，包括「教師權益保護119團隊」和「綜合法律援助團隊」，工作結果直接向廳長報告。

「教師權益保護119團隊」由約50名專職人員組成，致力於保護教師，職員將為受影響的教師提供一對一的支援，從最初的舉報到案件的最終解決，團隊將代表教師接收和處理家長的投訴。

「綜合法律支援團隊」成員則包括教育法領域的專業律師，他們將與教師權益團隊合作，提供法律諮詢並支援，也會展開實地調查。

為何受《鐵拳教育》啟發？

熱播的《鐵拳教育》除了講述學生欺凌的問題，也有描述教師飽受壓力的議題，包括遇上無理指控教師的學生，又有碰到日夜發送訊息滋擾的「怪獸家長」，甚至有家長提出惡意投訴，指控老師虐兒，令教師忙於應付身心俱疲，劇內出現「教權保護局」督察保護教師，又用以牙還牙方法對付有關激進的怪獸家長，讓不少人指大快人心。