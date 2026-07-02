「鐵拳教育」觸法少年真實版！韓小學生網吧偷錢後對CCTV鞠躬挑釁

韓國江原道一間網吧近日接連遭一群疑似小學生偷竊現金，令人震驚的是，這些孩童犯案時不但不躲避監視器，甚至還對着鏡頭鞠躬、揮手致意，事後更向店家比出大拇指挑釁，囂張行徑引發社會譁然。警方已展開調查，並懷疑涉案者可能屬於依法不負刑事責任的「觸法少年」，情節跟Netflix熱播劇「鐵拳教育」相當雷同。



根據韓聯社取得的監視器畫面，兩名看似年紀尚小的學生走進網吧後，若無其事地打開收銀現金保管箱翻找現金。發現自己被監視器拍下後，他們不僅沒有逃避，反而對着鏡頭低頭鞠躬，神情十分從容。網吧業者事後將犯案畫面截圖張貼在店內，希望提醒孩童停止偷竊，沒想到涉案學生竟主動向店家抗議，還豎起大拇指嘲諷，離開時甚至一邊跳舞、一邊揮手離去。

監視器顯示，韓國兩名小學生偷竊後態度從容。（截取自YouTube@yonhapnewstv23）

兩名小學生還對監視器鞠躬行禮：

業者表示，當下不是生氣，而是覺得難以置信，「真的太荒唐了，甚至讓人哭笑不得。」警方表示，這宗偷竊案從上個月中旬開始，短短期間內已連續發生約10次，遭竊金額約10萬韓元（約504港元）。

警方研判，最多可能有6名學生涉案，且已掌握其中一名偷錢學生曾將贓款交給其他學生的情況，因此也將一併調查是否涉及校園霸凌或其他集體犯罪行為。目前警方仍在確認涉案學生的實際年齡，但不排除他們屬於年滿10歲、未滿14歲的「觸法少年」（촉법소년）。

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依據韓國《少年法》，觸法少年雖不負刑事責任，但並非完全免責，法院仍可依情節裁定保護處分。處分內容從最輕的交由父母管教，到最重可送往少年院接受最長兩年的感化教育。

接受媒體訪問的律師表示，從畫面來看，這群孩童犯案時幾乎毫無罪惡感，甚至刻意向監視器行禮、挑釁店家，令人懷疑他們十分清楚自己未達刑事責任年齡，因此有恃無恐。

這群孩童犯案時幾乎毫無罪惡感，甚至刻意向監視器行禮、挑釁店家。（截取自YouTube@yonhapnewstv23）

律師指出，即使是觸法少年，仍可能被法院裁定送往少年院，因此不能誤以為「不用坐牢就完全沒事」。他認為，許多未成年人只知道自己不會受到刑事處罰，卻不了解仍可能接受保護處分，因此政府、學校及家庭都應加強法治教育。

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事件曝光後，再度引發韓國社會對觸法少年制度的討論。近年未成年犯罪案件持續增加，不少民眾要求下修刑事責任年齡。根據警方統計，韓國遭查獲的觸法少年人數，已由2021年的約1萬人，大幅增加至去年的約1.8萬人，增幅約80%。

報導指出，韓國政府目前正研議修法，擬針對殺人、強盜、性犯罪、集體暴力等重大犯罪，將觸法少年適用年齡由現行未滿14歲，下修至未滿13歲，以回應社會對少年犯罪日益嚴重的憂慮。

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