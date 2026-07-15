特朗普一天內轉軚棄收霍爾木茲海峽護航費　突顯對伊策略進退失據

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）星期一（7月13日）突然宣佈要對所有來往霍爾木茲海峽的船隻徵收20%的貨運費，星期二（7月14日）又改口取消，由波斯灣盟友在美國進行的貿易與投資協議取代。歐美分析指，特朗普的策略在短短24小時內180度大逆轉，突顯了他要尋求與伊朗結束衝突，已沒有明確的路徑和選項，因此變得進退失據。



隨着特朗普宣佈美伊停火失效，美軍恢復打擊伊朗軍事目標，也再度封鎖霍爾木茲海峽，但接下來還有哪些選項可推進，特朗普似乎已無法確定。

特朗普高調宣佈收取霍爾木茲海峽過路費 24小時內改口取消：

一方面，特朗普顯然不願讓這場不受美國國內歡迎的衝突再度升級成全面戰爭，導致油價再大幅反彈，對共和黨的中期選舉造成更大衝擊；另一方面，特朗普雖然仍暗示會與伊朗進一步談判，但並未具體說明之前已失敗的談判接下來如何扭轉局面，要爭取與伊朗達成一份可讓他炫耀「比奧巴馬（Barack Obama）更好」的協議，恐怕更是無望。

華盛頓智庫「國防優先」（Defense Priorities）中東項目主管凱蘭尼克（Rosemary Kelanic）向英國廣播公司（BBC）說：「我認為最可能的結局就是沒有結局。這已變成一場消耗戰，而消耗戰往往會長時間持續下去。」

曾在共和黨執政時期擔任美國副國家安全顧問的華盛頓智庫對外關係委員會（Council on Foreign Relations）中東研究項目高級研究員艾布拉姆斯（Elliot Abrams）也說：「我們又回到原點，重複同樣的問題，即誰比較有耐力？是不能出口石油的伊朗，還是不能從波斯灣獲得原油的美國和其他國家？」

美軍在4月份首次封鎖海峽，一定程度上成功施壓德黑蘭政權重回談判桌，簽署了諒解備忘錄。如今重施故技，卻恐怕已失去當初的籌碼。

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凱蘭尼克說：「特朗普所有可做的都已做了。他可以再打擊伊朗軍事目標，但這些之前也已經做過，並沒有促使伊朗投降。」

特朗普最新宣稱要打擊的目標是鎬山（Pickaxe Mountain）的地下核設施，但打擊這個設施是否值得，打擊又能否造成顯著破壞都是疑問。即便美軍的最新動作最終成功迫使伊朗再回到談判桌，雙方在霍爾木茲海峽和伊朗核計劃的分歧依舊存在。

在共和黨和民主黨執政時都曾擔任美國國務院中東談判代表的卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員米勒（Aaron David Miller） 向《紐約時報》說：「特朗普進退維谷，他正面臨一個兇狠難纏的對手，如今將他牢牢掣肘。這個對手的戰略目標是維持對海峽的控制權，並且重新燃起稱霸波斯灣的野心。」

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋可以看見霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

米勒說，伊朗政權之前曾嚴重損害前總統卡特（Jimmy Carter）的政治遺產：「以目前形勢看，時間是掌握在伊朗而不是特朗普手中，德黑蘭政權很可能再摧毀另一名總統的政治遺產。」

不過，艾布拉姆斯不認同這個觀點。他告訴《紐約時報》：「伊朗並沒有摧毀特朗普廣泛的議程。只要美國民眾沒有面臨死亡的威脅，伊朗對多數美國人來說都只是次要議題。」

船運收費政策突顯特朗普完全忽視盟友顧慮

特朗普星期一（7月13日）出人意料宣佈要對霍爾木茲海峽貨運徵收20%費用，隔天就取消，還透露自己是跟波斯灣盟友包括沙特阿拉伯、卡塔爾、巴林（Bahrain）、科威特和阿拉伯聯合酋長國通話，並在對方願意作出其他財務承諾後才決定放棄收費。

不過，彭博社星期三（7月15日）引述消息報道，波斯灣國家是否作出任何新的投資承諾並不明朗，當中至少一個國家已表明並未答應疊加現有的承諾，以換取美國不徵收費用。

知情者也稱，波斯灣國家立場一致，都希望確保不對途經霍爾木茲海峽的船隻徵收任何通行費或額外費用。他們擔心此舉可能會引發包括中國在內的其他國家效仿，從而導致全球各地的水道出現類似的收費行為。

特朗普的種種最新動作顯示，他在倉促做出決策前，根本未徵詢盟友，完全忽視他們的觀點和顧慮。

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美國史丹福大學伊朗研究課程主任米蘭尼（Abbas Milani）向《紐約時報》說：「特朗普看來對伊朗並沒有一套一致的策略。他憑直覺做決策，卻總是帶着兩個互相衝突的目標，一方面宣稱要跟伊朗達成協議，讓伊朗經濟蓬勃發展，另一方面卻宣稱要毀滅伊朗文明。」

不過米蘭尼同意特朗普的觀點，即德黑蘭實際上急於達成和平協議，因為伊朗經濟正急速下墜。然而，雙方談判不成，錯在特朗普派出的談判代表對中東複雜的歷史糾葛沒有深刻認知。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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