小鵬考慮在德生產　CEO：正評估當地工廠

7月16日，小鵬汽車在德國慕尼黑舉辦品牌日活動暨MONA L03全球上市發布會。

據法新社報道，當天，小鵬集團CEO何小鵬接受採訪時說，該公司加快拓展歐洲市場，目前正研究利用德國車企閒置產能較高的工廠進行生產的可能性。



「歐洲有許多國家都有可能承載大量工廠」，他說，「當然，目前大多數這樣的工廠仍然在德國。」

但何小鵬同時強調，關於歐洲潛在新合作項目的討論目前仍處於早期階段。

他透露，小鵬汽車目前已與奧地利汽車代工企業麥格納斯太爾（Magna Steyr）合作在歐洲生產汽車，未來希望進一步加大對歐洲的投資。

「我們樂於與包括大眾在內的許多企業展開合作，」他告訴媒體，「我們希望未來在歐洲不僅擁有一家工廠，而是能夠擁有多家不同類型的工廠，同時開展不同領域的研發項目——有些聚焦汽車，有些聚焦機械人，涵蓋各種不同業務。」

小鵬汽車董事長何小鵬稱六月會把飛行車帶來香港展出（小鵬汽車網頁圖片）

近年來，受美國關稅、純電動車利潤率下滑以及中國企業激烈競爭等因素影響，德國汽車業持續承壓。為避免代價高昂且充滿爭議的關廠決定，當地車企一直在尋求消化過剩產能的辦法。

日前，德國大眾汽車行政總裁布魯姆表示，公司可能需要關閉德國四家工廠，並計劃進行大規模裁員。今年4月，他還提出，位於歐洲的大眾工廠未來或可為中國合作夥伴代工生產汽車。

報道稱，大眾目前持有小鵬汽車4.99%的股份，雙方也在中國市場合作開發面向本地消費者的新車型。

當地時間7月15日，德國總理默茨表示，他並不反對中國汽車製造商接手經營陷入困境的德國汽車工廠。但他指出，這只能作為一種「應急方案」，無法從根本上解決德國汽車產業面臨的結構性問題。

2025年5月21日，德國柏林，中國汽車品牌比亞迪舉辦汽車發布會現場，停放着比亞迪旗下海豚衝浪（Dolphin Surf，內地稱為海鷗）電動車。（Reuters）

汽車市場研究機構Dataforce數據顯示，今年5月，比亞迪、吉利和奇瑞等中國品牌在歐洲汽車市場的佔有率接近11%，而幾年前這一比例還不足3%。

小鵬汽車在歐洲市場的表現也保持快速增長。今年上半年，該公司在歐洲交付汽車3.1萬輛，同比增長近一倍，其中德國市場交付量增長近三倍。

事實上，不僅德國車企，歐洲其他汽車製造商近年來也在不斷加強與中國企業的合作。

今年5月，歐洲車企巨頭斯泰蘭蒂斯（Stellantis）公司宣布，將深化與中國零跑汽車的戰略合作夥伴關係。具體合作包括：將其位於西班牙的一家工廠向零跑汽車開放，雙方還將聯合生產一款電動汽車。

本文獲《觀察者網》授權轉載

