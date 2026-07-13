Tesla發布2025影響力報告　全球交付163.6萬輛　FSD減少重大碰撞

Tesla近日發布《2025年影響力報告》。報告顯示，2025年Tesla全球交付163.6萬輛電動車，試駕滿意度超90%，交付滿意度達94%，服務中心滿意度達95%。



安全數據方面，開啟輔助駕駛的Tesla車輛重大碰撞率降至美國平均水平的八分之一，輕微碰撞降至七分之一，輔助駕駛平均比人工駕駛節能5%。

安全數據方面，開啟輔助駕駛的Tesla車輛重大碰撞率降至美國平均水平的八分之一，輕微碰撞降至七分之一，輔助駕駛平均比人工駕駛節能5%。（Tesla）

截至報告期，輔助駕駛累計行駛里程已超170億公里。能效與用車成本方面，Model Y長續航全輪驅動版效率達7公里/度電，領先起亞EV6、現代艾尼氪5等同類車型。基於下一代平台打造的Cybercab預計效率將達9.8公里/度電。

安全數據方面，開啟輔助駕駛的Tesla車輛重大碰撞率降至美國平均水平的八分之一，輕微碰撞降至七分之一，輔助駕駛平均比人工駕駛節能5%。（Tesla）

Model Y後驅版每公里總擁有成本（含折舊、保險、維護和能源費用）差不多6元，低於豐田RAV4，約為BMW X3的三分之二。據測算，Model 3十年用車成本比平治C級省7萬多元，Model Y比BMW X3省14萬元。行駛32萬公里後，Model 3/Y電池平均容量仍保持在80%以上。

Model Y後驅版每公里總擁有成本（含折舊、保險、維護和能源費用）差不多6元。（Tesla）

儲能業務方面，全球裝機量超46吉瓦時，其中Megapack按年增長49%，已在超65個國家2000多個項目中運營；Powerwall按年增長43%，第100萬台已下線。加州拉斯羅普工廠年產能超40吉瓦時，德州休斯頓第三座儲能工廠規劃年產能50吉瓦時。

充電與可持續發展方面，全球超充網絡連續第五年100%可再生能源供電，全年新增超1.2萬個超充樁，輸送清潔電力超6.5太瓦時。電池材料實現100%回收。

客戶全年減排近3700萬公噸二氧化碳當量，較2024年增長約16%。柏林工廠連續第三年100%可再生電力匹配，德州工廠首次實現約30%可再生電力匹配。

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