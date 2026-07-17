《寶貝智多星2》「鴿子夫人」　女星Brenda Fricker逝世終年81歲

愛爾蘭女星Brenda Fricker逝世，終年81歲，她廣為人知的角色為在《寶貝智多星2》（Home Alone 2，又譯小鬼當家2）內飾演「鴿子夫人」（pigeon lady）。



經理人證實Brenda Fricker的死訊，指她因長期的疾病離世，聲明稱「我們再也見不到像她這樣的人，她的離世讓世界黯然失色」，又指「我很榮幸認識她、愛她並與她共事，她將永遠在我心中，以及全世界眾多電影和電視迷的心中佔有一席之地。」

曾奪奧斯卡最佳女配角獎

Brenda Fricker生於愛爾蘭都柏林，先在電視台與劇場開始演藝生涯，1986年出演BBC長壽劇《Casualty》，1990年憑電影《My Left Foot》奪得奧斯卡女配角獎，是第一位獲頒奧斯卡獎項的愛爾蘭女演員。

《寶貝智多星2》（Home Alone 2）劇照，圖為「鴿子夫人」與男主角

在1992年電影《寶貝智多星2》中，她飾演在中央公園流浪、照顧鴿子的神秘婦人，她外表孤僻、衣衫襤褸，但內心溫柔，並成功協助由麥哥里高堅（Macaulay Culkin）飾演的男主角Kevin。

《寶貝智多星》系列電影內另一女星、加拿大裔美國籍演員Catherine O’Hara早前於1月逝世，享年71歲。她在電影內飾演男主角的母親。