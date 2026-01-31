Catherine O'Hara逝世終年71歲 曾於《寶貝智多星》飾演主角母親
撰文：劉耀洋
外媒1月30日報道，加拿大裔美國籍喜劇巨星Catherine O’Hara於當日逝世，享年71歲。她憑藉在電視劇《富家窮路》（Schitt's Creek）的角色贏得艾美獎及金球獎，亦曾在為人熟知的電影《寶貝智多星》（Home Alone）、《寶貝智多星2》（Home Alone 2）飾演男主角的母親。
英國廣播公司（BBC）引述娛樂經紀公司Creative Artists Agency的聲明指，Catherine O’Hara於30日在洛杉磯的家中因病去世。
Catherine O’Hara的喜劇生涯始於1970年代，她其後於1980年代，憑藉參與浪漫喜劇Nothing Personal首次登上大銀幕。
她接着在1990年的《寶貝智多星》中扮演由男星麥哥里高堅（Macaulay Culkin）飾演、小男主角凱文（Kevin）的「失魂」母親，她其後再於兩年後的續集中出演相同角色。
麥哥里高堅向Catherine O'Hara致哀：
Catherine O’Hara近年出演《富家窮路》後廣受好評，她在劇中飾演叛逆的女演員Moira Rose，並憑這一角色贏得了艾美獎及金球獎獎項。
最近，Catherine O’Hara在電視劇《鬥戲影業》（The Studio）中飾演一位失勢的高層，並憑藉該角色獲得艾美獎及金球獎的提名。美媒引述其經紀公司稱，Catherine O’Hara的家人將舉行私人追思會。
