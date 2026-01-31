Catherine O'Hara逝世終年71歲　曾於《寶貝智多星》飾演主角母親

撰文：劉耀洋
出版：更新：

外媒1月30日報道，加拿大裔美國籍喜劇巨星Catherine O’Hara於當日逝世，享年71歲。她憑藉在電視劇《富家窮路》（Schitt's Creek）的角色贏得艾美獎及金球獎，亦曾在為人熟知的電影《寶貝智多星》（Home Alone）、《寶貝智多星2》（Home Alone 2）飾演男主角的母親。

英國廣播公司（BBC）引述娛樂經紀公司Creative Artists Agency的聲明指，Catherine O’Hara於30日在洛杉磯的家中因病去世。

2024年8月29日，英國倫敦，加拿大裔美國籍喜劇巨星Catherine O’Hara出席電影首映。（Reuters）

Catherine O’Hara的喜劇生涯始於1970年代，她其後於1980年代，憑藉參與浪漫喜劇Nothing Personal首次登上大銀幕。

她接着在1990年的《寶貝智多星》中扮演由男星麥哥里高堅（Macaulay Culkin）飾演、小男主角凱文（Kevin）的「失魂」母親，她其後再於兩年後的續集中出演相同角色。

麥哥里高堅向Catherine O'Hara致哀：

Catherine O’Hara近年出演《富家窮路》後廣受好評，她在劇中飾演叛逆的女演員Moira Rose，並憑這一角色贏得了艾美獎及金球獎獎項。

電視劇《富家窮路》（Schitt's Creek）海報（網絡圖片）

最近，Catherine O’Hara在電視劇《鬥戲影業》（The Studio）中飾演一位失勢的高層，並憑藉該角色獲得艾美獎及金球獎的提名。美媒引述其經紀公司稱，Catherine O’Hara的家人將舉行私人追思會。

