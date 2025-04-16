特朗普客串《寶貝智多星2》成電影負擔　導演不敢刪：怕被逐出境

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）過去曾為多套荷里活電影客串，其中一套便是90年代經典電影《寶貝智多星2》（Home Alone 2），他本人曾表示對能參與電影感榮幸。然而，該電影的導演Chris Columbus於4月14日發布的採訪中表示，隨着前者的爭議愈來愈多，其客串的片段反而成了電影的「負擔」。他現在希望該片段能「消失」，卻因害怕遭特朗普政府驅逐出境，而不敢真的刪掉片段。



擁有意大利和捷克血統的Chris Columbus接受《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）採訪時稱，倘真的刪掉片段，他可能會被政府認為不適合在美國居住，而被「遣返到意大利之類的地方」。

不過報道指，Chris Columbus的言論似乎是為了諷刺特朗普政府大規模遣返移民的政策，而不是真的擔心會被驅逐出境。他雖然擁有意大利和捷克血統，但其本人是土生土長的美國人而不是移民。

《寶貝智多星2》其中一幕是男主角麥哥利高堅（Macaulay Culkin）與家人失散後，在紐約廣場酒店（Plaza Hotel）內向一位身穿黑色大褸和結有紅領帶的男子問路，該男子正是特朗普。

英國《衛報》報道，Chris Columbus過去曾表示，特朗普當時揚言如果不讓他出鏡，劇組就不能在由他擁有的酒店拍攝，因此劇組才會允許前者客串。

2024年12月12日，電影導演Chris Columbus在加州出席其監製的電影《諾斯費拉圖》（Nosferatu）首映式。（Getty）

不過他也提及，特朗普當時已是受歡迎的人物，而觀眾也很喜歡這種客串形式。相關片段是直到前者成為總統後，才開始引起爭議。