美伊戰火重燃一週　外媒分析：美國或重蹈覆轍陷拉鋸戰

美國和伊朗重新交火滿一週，雙方繼續激烈互攻。美國7月17日加大對伊朗的轟炸行動，襲擊多座橋梁及一座機場。伊朗則繼續攻擊美國在中東各地的基地。



美軍中央司令部（CENTCOM）7月17日說，最新一輪打擊行動涵蓋軍事後勤基礎設施。這是美軍一周打擊行動以來，首次提及針對基礎設施的打擊。美軍目前的攻擊似乎主要局限在伊朗南部沿海地區。

伊朗官方媒體16日報道，南部至少有五座橋梁遭襲。沿海城市哈米爾港（Bandar Khamir）的橋梁被炸導致7人死亡，當地火車站也被攻擊。此外，東南部Iranshahr的機場遭襲。

這張截圖取自一段發布於2026年7月15日社交媒體視頻，顯示伊朗恰巴哈爾港（Chabahar）冒出濃煙。（Reuters）

伊朗說，他們攻擊科威特和巴林的美國基地，以及阿曼的一個美軍雷達站。伊朗革命衛隊周五發聲明說，他們以彈道導彈和無人機，攻擊約旦的美軍飛機，並已摧毀數架美軍加油機和戰鬥機。

伊朗也攻擊敘利亞坦夫（Tanf）的一個美軍特種部隊基地。敘利亞軍方消息人士說，基地附近遭襲，未造成任何破壞或人員傷亡。另外，伊朗衞生部17日說，自戰鬥重燃以來，伊朗有至少38人死亡，400多人受傷。

調解方一直試圖促使美伊雙方重返談判桌，中國和巴基斯坦17日都呼籲美國和伊朗停止戰鬥，恢復談判。

7月15日，美軍中央司令部 (CENTCOM)對伊朗的襲擊中，不明地點發生爆炸，並冒出滾滾濃煙。（Reuters）

白宮：特朗普要伊朗為違反承諾負責

美伊都在爭奪對霍爾木茲海峽的控制權。伊朗要所有途經海峽的船隻，都沿靠近伊方海岸的航道航行，並計劃在上月簽署的諒解備忘錄規定的60天談判期結束後，開始收取通行費；美國則建議船隻改走南部航線，沿阿曼海岸航行。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）此前對記者說，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要讓伊朗為違反承諾負責，但仍然對外交斡旋保持開放。

不過，特朗普並未排除動用地面部隊的可能性，包括奪取伊朗主要石油出口中心哈爾克島。他已多次揚言，除非伊朗恢復談判，否則將在下週攻擊伊方的發電廠和橋梁。

路透社分析指出，美軍加大空襲力度，特朗普也威脅要升級軍事行動。然而，美國之前已證實軍事戰略無法迫使伊朗退讓，至今也沒有明顯跡象顯示，這樣的戰略這次能夠取得成功，因此特朗普恐怕只是在重蹈之前的失誤。

2026年7月15日，伊朗媒體公布伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）用無人機襲擊巴林謝赫伊薩空軍基地 (Sheikh Isa Air Base)，以及科威特阿里·薩利姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base）。（影片截圖）

彭博社則分析則，伊朗雖然無法完全扼制霍爾木茲海峽，但它的小船、導彈、無人機和水雷仍能繼續在海峽造成干擾，突顯美國軍事力量的局限。而要確保海峽的安全，很可能需要展開非常大規模的軍事行動，也會面對不小的人員傷亡，由於美國民眾對戰爭持反對態度，白宮至今一直試圖避免採取此類行動。

麻省理工學院國家安全學教授塔爾梅奇（Caitlin Talmadge）說，特朗普政府嚴重低估伊朗封鎖霍爾木茲海峽的意願與能力，也似乎低估伊朗的武器庫存，以及它在戰爭中運用武器裝備的能力。

文章獲《聯合早報》授權轉載

