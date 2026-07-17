美軍海上封鎖伊朗：海軍陸戰隊阿曼灣登船檢查一艘商船｜有片
撰文：韓學敏 劉耀洋
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美國中央司令部（CENTCOM）7月16日在社交媒體X上發文闡述其對伊朗海上封鎖的最新進展，稱美國海軍陸戰隊第11遠征隊士兵當日在阿曼灣（Gulf of Oman）登上M/T Wen Yao號商船進行檢查。
美國中央司令部16日表示，美軍自重啟對伊朗封鎖以來，已迫使三艘試圖突破封鎖線的商船的航行路線，癱瘓1艘不服從封鎖命令的商船，以及登上一艘船進行檢查，以徹底落實美國對伊朗的海上封鎖。
美國中央司令部強調，除試圖突破美國封鎖的船隻外，霍爾木茲海峽及其周邊水域仍對外自由開放。
美國自14日重啟對伊朗的海上封鎖，禁止任何船隻進出伊朗港口和沿岸地區，而中央司令部此前提到，美軍現在有逾20艘海軍戰艦，以及數百架軍機在中東地區執行任務。
與此同時，美軍於當日美東時間下午2時開始對伊朗進行新一輪打擊，是美方連續第6晚對伊朗發動打擊。
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