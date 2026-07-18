習近平會晤古特雷斯　稱中方將一如既往加強與聯合國合作

中國國家主席習近平7月17日下午在上海西郊賓館會見來華出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議的聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）。



習近平指出，古特雷斯擔任聯合國秘書長10年來，領導聯合國堅定捍衛多邊主義、積極應對氣候變化等全球性挑戰、推動人工智能等新興領域全球治理、開啟聯合國改革進程，中方予以高度評價。

習近平稱，今年是中華人民共和國恢復聯合國合法席位55周年。中國55年來堅持做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，始終堅定支持聯合國，提出構建人類命運共同體理念和四大全球倡議，一個重要考慮就是維護聯合國地位和權威。中方將一如既往同聯合國深化合作，促進世界和平與發展事業，推動構建人類命運共同體。

2026年7月17日，中國國家主席習近平在上海西郊賓館會晤來華出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議的聯合國秘書長古特雷斯。（中國外交部）

習近平強調，當前國際形勢變和亂的一面更加突出，需要進一步踐行真正的多邊主義、重振聯合國地位和作用。

他說，第一是堅持公道正義。每個國家都是國際社會平等一員，每個國家的主權、領土完整和合法權益都應該得到尊重，決不能讓世界重回叢林法則時代。第二是堅持守正創新。守正就是要遵守聯合國憲章宗旨，維護好第二次世界大戰結束后確立的國際體系和國際規則﹔創新就是要推動聯合國因時而變，勇於自我革新，進一步提質增效。

習近平續稱，第三是堅持擔當作為。全球190多個國家乘坐在一條命運與共的大船上，應該同舟共濟、攜手應對全球性挑戰。大國應該承擔更多責任，展現更大格局。中國始終以實際行動積極推動探索新時代大國正確相處之道，為世界注入更多穩定性和確定性。

2026年7月17日下午，中國國家主席習近平在上海西郊賓館會見來華出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議的聯合國秘書長古特雷斯。（中國外交部）

對此，中方引述古特雷斯，指在習近平堅強領導下，無論國際形勢多麼困難復雜，中國始終堅定支持多邊主義、支持聯合國事業、推動國際合作，為世界樹立了榜樣。中國一直致力於糾正發展不平衡、應對氣候變化、推動智能向善、彌合發展鴻溝、維護公道正義，提出一系列重大理念和倡議，令人欽佩。

古特雷斯稱，聯合國將繼續加強同中方的合作，反對單邊主義、保護主義和霸道霸凌，維護聯合國憲章和國際法，推動世界多極化進程，維護國際社會共同利益。